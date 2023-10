L’ancien ministre des Relations avec les Autochtones a été mis en garde contre la signature du protocole d’entente de 2019 avec le groupe du Labrador

Le gouvernement canadien a été averti en interne de ne pas signer un accord de réconciliation autochtone avec un groupe inuit autoproclamé du Labrador, mais il l’a quand même fait malgré les inquiétudes concernant la nature non prouvée des droits du groupe, révèlent des documents obtenus par CBC Indigenous.

À l’automne 2019, après que Carolyn Bennett a signé le protocole d’accord avec le Conseil communautaire du NunatuKavut (NCC), l’ancien ministre des Relations Couronne-Autochtones l’a salué comme « un énorme pas en avant » dans leur voyage partagé de réconciliation .

Mais des documents internes rendus publics au tribunal à peine deux mois plus tard montrent que plusieurs ministères ont exprimé des préoccupations détaillées et ont exhorté Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), alors le ministère de Bennett, à ne rien signer avant que la nature des droits du conseil ne soit confirmée. définition de ses membres titulaires de droits.

Les responsables ont déclaré que Bennett courrait de multiples risques en mettant en œuvre l’accord, principalement en créant un précédent « avec d’autres groupes dont le statut de détenteurs de droits au titre de l’article 35 est sujet à doute », indique une note estampillée secrète du 15 août 2019, faisant référence à l’article de la Constitution du Canada reconnaissant les droits ancestraux et issus de traités.

Formée dans les années 1980 sous le nom de Labrador Métis Association, NunatuKavut a commencé à s’identifier officiellement comme Inuit en 2010. Ses membres étaient auparavant identifiés depuis longtemps non pas comme Inuits ou Métis, mais comme « colons » ou « livreurs », un terme qui fait référence aux pêcheurs européens qui se sont installés de façon permanente au Labrador et ont souvent épousé des femmes autochtones.

Les documents montrent que de hauts responsables des agences centrales, y compris le Bureau du Conseil privé – l’organisme qui soutient le premier ministre et le cabinet – voulaient que l’accord soit modifié pour se concentrer sur « les intérêts et les besoins du NunatuKavut, étant donné le manque de clarté quant à leurs droits ».

Mais les responsables de RCAANC ont recommandé à Bennett de signer quand même le protocole d’accord, puis de confirmer quels droits NunatuKavut pourrait détenir par la suite et de rapporter les conclusions pour rechercher un consensus.

« Si les conclusions démontrent que des droits existent, RCAANC entamera alors des discussions avec le conseil communautaire de NunatuKavut pour élaborer un mandat de négociation conjoint », explique la note de service signée par le sous-ministre Daniel Quan-Watson et Bennett.

Conscient des risques, montrent les documents, RCAANC a recommandé à Bennett d’adopter « une approche de communication discrète » pour la signature « compte tenu de la nature sensible de ce processus et des intérêts qui se chevauchent ».

Une signature « déroutante »

Bien que le différend identitaire remonte à plusieurs décennies, il a repris de plus belle le mois dernier lorsque le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a présenté ses excuses pour les pensionnats aux membres du NunatuKavut avant d’en offrir un aux Inuits reconnus du Nunatsiavut, qui ont décrié cette décision, car ils n’ont pas reçu de réponse. excuses de la province.

Les Inuits du Nunatsiavut et la nation innue rejettent les revendications du CNC, fort de 6 000 membres, selon lesquelles il existe une identité inuit distincte dans le sud et le centre du Labrador.

«Il s’agit d’une appropriation et très certainement frauduleuse», a déclaré Johannes Lampe, président du gouvernement du Nunatsiavut, en entrevue. « Il s’agit d’un groupe frauduleux qui ne fait que copier ce que disent et font les vrais Inuits. »

Le premier ministre Justin Trudeau et le président du Nunatsiavut Johannes Lampe étaient à Nain en juin 2023 pour une réunion du Comité de partenariat Inuit-Couronne. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

« C’est déroutant pour nous et assez bouleversant », a déclaré Natan Obed, président de l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), à propos de la décision de Bennett de signer le protocole d’entente avant de confirmer les droits du groupe.

En tant qu’organisation nationale représentative des Inuits dans leurs terres du nord, ITK a réaffirmé son opposition aux affirmations de NunatuKavut peu avant les excuses.

Obed a déclaré que l’approche de RCAANC prépare le terrain pour que des « collectifs frauduleux de nouveaux peuples autochtones » continuent d’émerger jusqu’à ce que cela devienne une crise massive qui définira une époque.

« Il s’agit de la prochaine vague de colonisation non autochtone sur les peuples autochtones », a-t-il déclaré à CBC Indigenous. « Et le gouvernement fédéral joue un rôle actif et de soutien – dans certains cas, et je dirais dans ce cas-ci – en légitimant des activités illégitimes. »

RCAANC a produit les documents, avec censure, après que la nation innue a intenté une action en révision judiciaire contre la décision de Bennett, cherchant à la faire annuler.

L’audience était prévue cette semaine devant la Cour fédérale, mais l’affaire a été ajournée de façon inattendue mardi « en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues », selon le bureau d’enregistrement.

Accusations rejetées

Todd Russell, président du conseil communautaire NunatuKavut, a rejeté les accusations d’usurpation d’identité.

Après que Lampe ait dénoncé les excuses présentées à un groupe non reconnu comme « une insulte aux survivants », Russell a accusé le chef du Nunatsiavut de propager « des mensonges, des insinuations, de la violence latérale et des déclarations blessantes ».

Russell n’était pas disponible pour une interview, mais dans un communiqué, il a déclaré qu’il n’y avait rien de surprenant ou de nouveau dans les dossiers et que les préoccupations des responsables concernant le « manque de clarté » concernant les droits de NunatuKavut devaient être prises en compte dans le cadre du protocole d’accord lui-même.

« NCC attend avec impatience son procès. Nous avons confiance dans la loi, les faits et les preuves », a déclaré Russell, un ancien député libéral.

Le président du conseil communautaire de NunatuKavut, Todd Russell, prend la parole à la suite des excuses provinciales concernant les pensionnats indiens, le 29 septembre 2023. (Jon Gaudi/CBC)

Il existe deux communautés des Premières Nations innues reconnues par le gouvernement fédéral au Labrador : Sheshatshiu et Natuashish.

Lors d’une conférence de presse mardi à Ottawa, les dirigeants innus ont accusé le groupe de Russell de bénéficier du privilège des colons anglophones tout en essayant de saper le processus de traité innu.

« Ils veulent prendre nos droits. Ils veulent prendre nos terres », a déclaré le grand chef Simon Pokue. « Ce nouveau groupe constitue une menace pour nos droits. »

« Arrêtez de promouvoir un faux groupe au détriment des Innus », a déclaré le chef Sheshatshiu Etienne Rich dans des commentaires adressés aux gouvernements.

Rich s’est ensuite adressé à la CCN en disant : « Arrêtez d’utiliser votre privilège de blanc pour enlever aux Innus. Arrêtez de prétendre être quelque chose que vous n’êtes pas. »

Russell a répliqué après la conférence de presse de mardi, en publiant une déclaration accusant les dirigeants innus de diffuser des allégations sans fondement et de la désinformation.

Le bureau du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a refusé de commenter et s’en est remis à une déclaration ministérielle fournie à la place.

Le communiqué indique que le libellé du protocole d’accord reflète « l’intention du ministère de résoudre les questions en suspens » concernant les droits que NunatuKavut peut détenir et leurs bénéficiaires potentiels avant de faire avancer les négociations.

« Le protocole d’entente se veut une expression de bonne volonté », a écrit la porte-parole de RCAANC, Jacinthe Goulet, « et ne crée, ne reconnaît ni ne nie aucun droit ou obligation légal ou constitutionnel de la part de l’une ou l’autre des parties. »

Un débat de longue date

Le gouvernement du Nunatsiavut a commandé un rapport en 2021 au chercheur Darryl Leroux, qui jugeait « sans fondement » les affirmations du NunatuKavut sur une identité distincte des Inuits du Sud. Mais NunatuKavut a rejeté ces conclusions et a demandé une rétractation.

Le rapport de 1996 de la Commission royale sur les peuples autochtones était favorable au groupe alors métis, écrivant : « Il semble clair que les Métis du Labrador sont un peuple autochtone au sens de l’article 35. »

De même, en 2007, après que le groupe soit devenu la Nation Métis du Labrador mais ait commencé à affirmer son identité inuite, la cour d’appel de la province s’est également rangée du côté du groupe.

La décision indique que ses affirmations, bien que non prouvées, étaient suffisamment crédibles pour déclencher l’obligation de consultation de la Couronne.

Les membres du groupe « n’ont pas non plus besoin de s’identifier ethniquement de manière définitive comme Inuit ou Métis » avant que cette obligation ne soit exercée, indique le jugement.