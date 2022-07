L’ancien ministre des Finances Rishi Sunak obtient un soutien pour sa candidature au poste de Premier ministre britannique

Rishi Sunak a lancé mardi sa campagne pour le poste de Premier ministre britannique.

Il a promis l’honnêteté et a déclaré que certaines des promesses de ses concurrents n’étaient pas crédibles.

Le ministre des Transports Grant Shapps et le vice-Premier ministre Dominic Raab ont exprimé leur soutien à Sunak.

L’ancien ministre des Finances Rishi Sunak, le favori pour devenir le prochain Premier ministre britannique, a lancé sa campagne mardi en promettant “l’honnêteté”, dans une bataille de plus en plus tendue et conflictuelle pour succéder à Boris Johnson.

Onze premiers candidats ont proposé leur candidature pour devenir le chef du Parti conservateur au pouvoir et le prochain Premier ministre britannique après que Johnson ait été contraint de dire qu’il démissionnerait lorsqu’il aurait perdu son soutien suite à une série de scandales.

Seuls ceux qui obtiendront les nominations de 20 de leurs 358 collègues conservateurs au parlement mardi se rendront au premier vote mercredi. Le champ sera alors rapidement réduit à deux derniers, les membres du Parti conservateur prenant la décision finale.

Le ministre des Transports, Grant Shapps, est devenu le premier à mettre fin à sa candidature, apportant son soutien à Sunak, dont la démission a contribué à provoquer la révolte des ministres et des législateurs conservateurs qui ont forcé Johnson à dire qu’il démissionnerait la semaine dernière.

Le nouveau leader fait face à un plateau de réception occupé ainsi qu’à un soutien en baisse dans les sondages d’opinion.

L’économie britannique est confrontée à une inflation galopante, à une dette élevée et à une faible croissance, les gens faisant face à la pression la plus serrée sur leurs finances depuis des décennies.

Au fur et à mesure que le concours s’intensifiait, les campagnes rivales ont intensifié leurs critiques privées les unes des autres et ont souligné des questions financières ou autres qui pèsent sur leurs adversaires.

Alors que la plupart des candidats disent qu’ils réduiraient les impôts s’ils gagnaient, Sunak, l’actuel favori des bookmakers, a cherché à se présenter comme le candidat sérieux, promettant l’honnêteté “adulte” “pas les contes de fées”.

Il a dit:

Il n’est pas crédible de promettre beaucoup plus de dépenses et moins d’impôts.

En tant que ministre des Finances, Sunak a mis la Grande-Bretagne sur la bonne voie pour avoir son plus gros fardeau fiscal depuis les années 1950, et les autres candidats au poste de Premier ministre l’ont brûlé pour cela, la plupart disant qu’ils superviseraient immédiatement les réductions.

Sunak a déclaré qu’il ne voulait pas se distancier des décisions fiscales qu’il avait prises lors de la pandémie de Covid-19.

“Bien que cela puisse être politiquement gênant pour moi, c’est aussi la vérité. Tout comme le fait qu’une fois que nous aurons maîtrisé l’inflation, je réduirai le fardeau fiscal. C’est une question de quand, pas de si”, a-t-il déclaré.

A LIRE AUSSI | Le remplaçant de Boris Johnson annoncé le 5 septembre

L’ancien ministre des Finances bénéficie du soutien le plus large parmi ses collègues qui ont publiquement exprimé leur point de vue, y compris le soutien du vice-Premier ministre Dominic Raab.

“Je sais que Rishi a ce qu’il faut”, a déclaré Raab, présentant Sunak lors de son événement de lancement de campagne.

Parmi les autres à avoir lancé leur campagne mardi figuraient Tom Tugendhat, le président de la commission des affaires étrangères, et Kemi Badenoch, un ancien ministre adjoint qui recueille des soutiens à l’aile droite du parti.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss espérait également défier les dirigeants et a reçu mardi le soutien de deux ministres les plus proches de Johnson, Nadine Dorries et Jacob Rees-Mogg, qui ont tous deux critiqué Sunak.

Lundi, le Comité des députés conservateurs de 1922 a convenu des règles du concours, affirmant que le champ sera bientôt réduit avec des votes répétés dans les prochaines semaines et que les deux derniers seront présentés au parti d’ici le 21 juillet.

Il a indiqué que le vainqueur et le nouveau Premier ministre britannique seraient annoncés le 5 septembre.