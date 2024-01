L’ancien ministre des Finances malaisien inculpé dans un contexte de répression croissante de la corruption

Par Danial Azhar

KUALA LUMPUR (Reuters) – L’ancien ministre malaisien des Finances, Daim Zainuddin, a plaidé lundi non coupable de non-divulgation d’actifs en vertu de la loi anti-corruption, dans l’une des affaires les plus médiatisées de la répression de la corruption impliquant des personnalités éminentes.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim s’est engagé à lutter contre la corruption, même si les critiques l’ont accusé d’utiliser l’agence anti-corruption pour cibler ses rivaux politiques – accusations qu’il a niées.

Daim, 85 ans, allié du leader vétéran et ennemi de longue date d’Anwar, Mahathir Mohamad, fait partie des personnalités faisant l’objet d’une enquête de la Commission malaisienne anti-corruption (MACC), soupçonnée de détenir une richesse supérieure à celle déclarée.

L’épouse de Daim, Na’imah Abdul Khalid, a été inculpée la semaine dernière pour avoir omis de divulguer ses actifs, tandis que le MACC a demandé aux fils d’hommes d’affaires de Mahathir, Mirzan et Mokhzani, de déclarer leur patrimoine.

Les représentants de la famille de Mahathir n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, bien que l’ancien Premier ministre ait qualifié les enquêtes de motivées politiquement.

Le prédécesseur d’Anwar au poste de Premier ministre, Ismail Sabri Yaakob, a également été interrogé par l’agence ce mois-ci dans le cadre d’une enquête sur d’éventuelles fautes impliquant des fonds publicitaires du gouvernement.

Daim, qui a été ministre des Finances de 1984 à 1991 et de 1999 à 2001, est entré au tribunal lundi en fauteuil roulant et a été libéré sous caution après que son avocat ait évoqué des problèmes de santé.

Il a été accusé d’avoir omis de déclarer des actifs concernant 38 sociétés, 25 propriétés et plusieurs véhicules de luxe. L’accusation est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 ringgits (21 160 dollars).

L’enquête menée par l’agence sur Daim comprenait la saisie de la tour Ilham de 60 étages à Kuala Lumpur le mois dernier.

Dans un communiqué publié à l’issue du procès, Daim a déclaré que l’administration d’Anwar “abusait de ses pouvoirs, tout en trahissant toutes les promesses de réforme”.

“Anwar devrait savoir que tout cela n’est pas sans répercussions. Alors qu’il s’emploie à poursuivre les vendettas du passé, le ringgit continue de chuter, l’économie stagne, tandis que les souffrances des Malaisiens ordinaires sont ignorées”, a déclaré Daim.

“Je ne me soucie plus trop de mon sort maintenant, laissez Anwar tout me jeter sur la tête. Mais j’ai peur pour le sort de mon pays.”

Son cas sera entendu le 22 mars prochain.

Le bureau d’Anwar n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le Premier ministre a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne s’immisçait pas dans les enquêtes sur la corruption.

Daim était ministre des Finances sous le mandat de Mahathir. Anwar et Mahathir sont engagés dans une rivalité qui dure depuis des décennies et qui a vu Anwar, un ancien protégé de Mahathir, emprisonné pour sodomie et corruption – des accusations qui, selon lui, étaient politiquement motivées.

Anwar a été gracié et est devenu Premier ministre en 2022 après plus de deux décennies en tant que chef de l’opposition, s’engageant à lutter contre la corruption et à se concentrer sur l’économie.

Mais une série d’affaires de corruption abandonnées impliquant des personnalités alliées à la coalition d’Anwar a soulevé des questions sur son engagement à lutter contre la corruption, les législateurs et les analystes affirmant que l’abandon des affaires risquait de s’aliéner les électeurs et de compromettre son programme de réforme.

