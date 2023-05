L’ancien ministre des Finances du Mozambique sera extradé vers les États-Unis dans une affaire de corruption de 2 milliards de dollars

Près de cinq ans après son arrestation dans un aéroport sud-africain, l’ancien ministre des Finances du Mozambique a perdu un recours en dernier ressort et risque d’être extradé vers les États-Unis pour un scandale de corruption de 2 milliards de dollars lié à des prêts à des entreprises publiques mozambicaines.

Les procureurs américains allèguent que Manuel Chang, ministre des Finances du Mozambique de 2005 à 2015, a été impliqué dans un stratagème qui a finalement escroqué des investisseurs américains et internationaux. Les énormes sommes d’argent prêtées par les banques internationales au Mozambique – et garanties par le gouvernement mozambicain – étaient destinées à une série de projets maritimes mais ont disparu sous forme de pots-de-vin, de pots-de-vin et d’autres paiements illégaux, semble-t-il.

Chang est accusé d’avoir reçu environ 17 millions de dollars de pots-de-vin dans le scandale des « dettes cachées ». Il a été inculpé devant le tribunal du district oriental de New York en 2018.

FIN DU PROCÈS DU PRINCIPAL CHEF DE L’OPPOSITION AU SÉNÉGAL, VERDICT ATTENDU LA SEMAINE PROCHAINE

Les plus de 2 milliards de dollars étaient destinés à l’achat de navires de guerre, à la construction et à l’entretien de chantiers navals et à divers autres projets pour aider l’industrie de la pêche du pays, mais n’ont jamais été utilisés à ces fins, selon les allégations. Le scandale a provoqué une crise financière au Mozambique. Lorsque les prêts ont été divulgués en 2016, le Fonds monétaire international a retiré son soutien au pays d’Afrique australe.

Chang est détenu en Afrique du Sud depuis décembre 2018, lorsque la police sud-africaine l’a arrêté à l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg à la demande des autorités américaines avant qu’il ne prenne un vol pour Dubaï.

Il a intenté de nombreux procès et appels pour tenter d’éviter l’extradition vers les États-Unis.

Chang a manqué d’options juridiques en Afrique du Sud lorsque la Cour constitutionnelle suprême du pays a rejeté ses demandes et celles du gouvernement mozambicain pour faire appel de la décision d’un tribunal inférieur selon laquelle il devait être extradé vers les États-Unis.

Chang et le gouvernement mozambicain soutenaient qu’il devait être extradé vers le Mozambique.

La Cour constitutionnelle a rendu sa décision mercredi et a fourni une copie de l’arrêt à l’AP jeudi. Dans son jugement, le tribunal a déclaré que l’autorisation de faire appel d’une décision ordonnant l’extradition de Chang vers les États-Unis « doit être refusée » car il y avait « un manque de perspectives raisonnables de succès ».

Un groupe de la société civile mozambicaine, le Forum de Monitoria do Orcamento (FMO), a soutenu l’extradition de Chang vers les États-Unis, arguant devant le tribunal qu’il était peu probable qu’il fasse face à une véritable justice dans son pays d’origine.

LE CHEF DU MASSIVE KENYAN DEATH CULT SERA DÉTENU SANS OBLIGATION

En décembre, plusieurs autres accusés du scandale ont été reconnus coupables et condamnés au Mozambique. Parmi eux figurait Ndambi Guebuza, le fils de l’ancien président mozambicain Armando Guebuza, qui a été condamné à 12 ans de prison pour avoir illégalement reçu environ 33 millions de dollars provenant de transactions de corruption.

Dix autres personnes ont été reconnues coupables d’accusations similaires et ont toutes été condamnées à plus de 10 ans de prison.

Le ministère sud-africain de la Justice et les avocats de Chang n’ont pas immédiatement répondu aux questions de l’AP sur le moment où Chang pourrait être extradé vers les États-Unis.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En 2021, la banque suisse Credit Suisse a accepté de verser au moins 475 millions de dollars aux autorités britanniques et américaines pour régler les allégations de corruption et de pots-de-vin liés à l’implication de la banque dans les prêts.