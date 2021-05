Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi que Murillo et son ancien chef de cabinet, Sergio Mendez, avaient été arrêtés la semaine dernière pour des accusations criminelles liées à la corruption et au blanchiment d’argent. Le couple est accusé «De recevoir des pots-de-vin versés par une entreprise américaine et des particuliers pour obtenir un contrat avec le gouvernement bolivien», et d’utiliser ensuite le système financier américain pour blanchir les fonds.

Il est allégué qu’entre novembre 2019 et avril 2020, trois citoyens américains ont payé 602000 dollars aux responsables boliviens afin d’obtenir un contrat de 5,6 millions de dollars pour fournir au ministère bolivien de la Défense des gaz lacrymogènes et d’autres équipements. Les trois Américains impliqués dans le stratagème ont également été inculpés dans le cadre du stratagème de blanchiment d’argent. S’ils sont reconnus coupables, les cinq hommes risquent une peine maximale de cinq ans derrière les barreaux.

Les malheurs juridiques de Murillo s’étendent cependant au-delà des États-Unis. Il est également actuellement recherché en Bolivie pour sédition, suite à sa participation à la « intérimaire » gouvernement qui est arrivé au pouvoir après que le président Evo Morales ait été expulsé en novembre 2019, dans ce que beaucoup ont décrit comme un coup d’État. L’actuel ministre bolivien de l’Intérieur, Eduardo del Castillo, a déclaré mercredi qu’il demanderait aux États-Unis d’extrader Murillo et Mendez afin qu’ils puissent faire face à des accusations chez eux.

Morales est rentré d’exil en Argentine en novembre après que son parti du Mouvement pour le socialisme (MAS) ait triomphé de la présidente autoproclamée Jeanine Anez aux urnes. Anez a été arrêtée en mars pour son rôle dans la prétendue tentative de coup d’État, tandis que Murillo a fui le pays avant de pouvoir être détenu.

Sous le règne éphémère de Murillo, des dizaines de partisans de Morales ont été tués lors d’une répression sanglante contre les manifestations contre le gouvernement intérimaire. En décembre 2019, Murillo a émis un ordre d’arrestation de Morales, accusant le président alors en exil d’incitation à des émeutes et « terrorisme. »

