L’ancien ministre de l’Éducation du Brésil est emprisonné dans une enquête sur la corruption

Les conversations divulguées rapportées par les médias brésiliens ont montré en mars que Ribeiro avait deux pasteurs évangéliques comme intermédiaires non officiels approchant les maires qui pourraient aider la campagne de Bolsonaro. L’ancien ministre est lui-même pasteur évangélique.

Les deux ont favorisé les municipalités gouvernées par leurs alliés et ont exigé des pots-de-vin, y compris un kilo d’or, selon les rapports.

Ribeiro est accusé de trafic d’influence, de corruption, de prévarication et de plaidoyer administratif – ce qui signifie qu’en vertu de la loi brésilienne, il aurait pu utiliser son poste ministériel pour promouvoir des intérêts privés.

L’ancien ministre a nié tout acte répréhensible lorsque le scandale a éclaté. Son avocat, Daniel Bialski, a déclaré dans un communiqué que l’arrestation de Ribeiro était « injuste, injustifiée et inutile ».

« S’il est coupable, il paiera », a déclaré Bolsonaro dans une interview à la radio. « Qu’il réponde de ses actes. Je prie Dieu qu’il n’y ait pas de problème. Mais s’il y a un problème, la police fédérale enquête. C’est un signe que je n’interfère pas avec la police fédérale parce que ça me souillerait, évidemment.

Le président brésilien fait face à une bataille difficile pour sa réélection. L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva est en tête de tous les sondages pour le vote d’octobre. Il espère reprendre le travail qu’il a exercé entre 2003 et 2010.

Mario Sérgio Lima, analyste brésilien senior pour Medley Global Advisors, a déclaré que les accusations portées contre Ribeiro plaçaient à nouveau Bolsonaro dans une position défensive et nuisaient à ses chances auprès des électeurs conservateurs qui ne faisaient pas partie de sa base inconditionnelle et avaient l’habitude de voir son récit anti-corruption comme un plus.