L’ancien ministre de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak fait un don de 5 millions de livres sterling au trésor de guerre des conservateurs | Actualité politique

Un ancien ministre de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak a fait don de 5 millions de livres sterling aux conservateurs pour les aider à lutter contre les prochaines élections.

Mohamed Mansour, qui a été ministre des transports sous feu Moubarak – qui a été renversé lors d’une révolution populaire – est devenu le trésorier du parti en décembre dernier.

M. Mansour a déclaré qu’il avait fait don du montant – rapporté par le Daily Telegraph comme le plus important que les conservateurs aient reçu depuis plus de 20 ans – en raison de sa « confiance » en Rishi Sunak.

Écrivant dans le Telegraph, M. Mansour a déclaré: « Je crois que ce pays a un Premier ministre très compétent. Celui qui comprend comment la croissance est générée dans l’économie moderne. Il comprend l’importance de la technologie et de l’innovation. Il peut faire fonctionner l’économie moderne. pour tous les citoyens britanniques.

« Ma confiance dans le premier ministre est la raison pour laquelle j’étais fier de devenir trésorier principal du Parti conservateur en décembre dernier.

« Je veux lui donner les meilleures chances d’avoir un mandat complet de cinq ans et j’ai donc fait don de 5 millions de livres sterling au fonds de lutte contre les élections du parti. Je regarde ce qu’il a accompli au cours de ses premiers mois au pouvoir et je pense à ce qu’il pourrait faire en cinq ans. »

Le projet Westminster Accounts de Sky News, en collaboration avec Tortoise Media, a rassemblé pour la première fois toutes les informations sur les dons disponibles via le registre des intérêts du Parlement dans une seule base de données, avec les sommes totales et les détails sur les députés qui reçoivent combien d’argent et de qui.

Il a révélé que M. Sunak a reçu le plus grand nombre de dons de tous les députés conservateurs avec 546 043 £ – mais il est venu derrière le chef travailliste Sir Keir Starmer, qui a amassé 752 809 £ qui lui ont été donnés par 67 entreprises et particuliers.

Ce dernier don à M. Sunak n’apparaîtra sur le registre de la Commission électorale que le mois prochain, ce qui signifie qu’il ne sera pas encore disponible sur l’outil Westminster Accounts.

Le développement sera un coup de pouce bienvenu pour M. Sunak, qui a présidé une série d’élections locales punitives qui ont vu le Les conservateurs perdent plus de 1 000 sièges.

Malgré le résultat, M. Sunak s’est soutenu avec confiance pour rester Premier ministre pour un autre mandat dans une interview avec la rédactrice politique de Sky Beth Rigby du sommet du G7 au Japon.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait toujours Premier ministre après les prochaines élections générales, M. Sunak a répondu: « Oui. Je travaille très dur pour être au service du peuple britannique.

« C’est ma priorité, c’est ce à quoi je pense. Je suis convaincu que nous pouvons livrer pour les gens. Je sais que les choses sont difficiles en ce moment, mais je pense que nous avons fait de bons progrès au cours des six mois où j’ai été dans le travail. Je vais continuer. «

Selon Forbes, M. Mansour supervise le conglomérat familial Mansour Group, qui a été fondé par son père Loutfy en 1952 et compte 60 000 employés.

De 2006 à 2009, M. Mansour a été ministre égyptien des Transports sous Moubarak, qui a été dépassé en 2011 alors que l’Égypte était prise dans une vague de soulèvements populaires connue sous le nom de printemps arabe.

Moubarak, connu sous son surnom de « pharaon » des temps modernes, a dirigé l’Égypte en tant qu’autocrate pendant trois décennies à partir de 1981, et a été emprisonné pendant des années après la révolution qui a mis fin à son règne.

Il a été condamné à perpétuité pour la mort de manifestants antigouvernementaux au cœur du soulèvement et a été reconnu coupable en 2015 aux côtés de ses deux fils, Alaa et Gamal, d’avoir détourné des millions de livres de l’État.

Moubarak a finalement été libéré en 2017 après avoir été acquitté de la majorité des accusations portées contre lui dans un geste qui a choqué les Égyptiens.

Il est décédé le 25 février 2020.