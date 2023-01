L’ancien ministre conservateur quitte le parti et loue le travail de Keir Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Une ancienne ministre conservatrice a quitté le parti avec une attaque accablante contre “l’idéologie et l’obsession de soi” de ses anciens collègues.

Claire Perry O’Neill, membre du cabinet de Theresa May et députée de 2010 à 2019, a déclaré qu’elle avait quitté les conservateurs “cavaliers” plus tôt ce mois-ci et a félicité Sir Keir Starmer pour sa direction “sobre” du parti travailliste.

Perry O’Neill a été ministre de l’Énergie au cours des deux dernières années de la direction de Mme May et a dirigé les préparatifs du Royaume-Uni pour le sommet Cop26 avant que Boris Johnson ne la limoge en faveur d’Alok Sharma.

Elle a déclaré que travailler loin de Westminster lui avait montré que les conservateurs sont trop préoccupés par eux-mêmes pour conduire le pays vers l’énergie propre dont il aura besoin pour atteindre ses objectifs climatiques.

“Autant j’aime et j’admire le Premier ministre et la chancelière, autant ils sont trop redevables à un parti désormais dominé par l’idéologie et l’obsession de soi pour apporter les grands changements dont nous avons besoin d’une manière factuelle et compétente”, a-t-elle déclaré.

“Je passe maintenant la majeure partie de mon temps à travailler dans le secteur privé et ce n’est pas le moyen de rétablir la confiance et de générer des investissements, en particulier dans le secteur crucial de l’énergie.”

Dans un article pour Les temps sur la manière d’assurer la croissance des énergies renouvelables, Mme Perry O’Neill a ajouté: “L’approche souvent cavalière de mon ancien parti envers les entreprises et le monde universitaire, associée à une réticence post-Brexit à s’engager stratégiquement avec nos voisins européens, a nui à notre capacité à fournir l’énergie système dont nous avons besoin.

En ce qui concerne l’approche du parti travailliste, elle a écrit: “En tant que l’un des ministres britanniques de l’énergie les plus anciens, je tiens à féliciter Keir Starmer et le parti travailliste pour avoir placé l’énergie en tête de leur nouvelle boîte de réception gouvernementale proposée.”

Perry O’Neill a passé deux ans au cabinet avant que Boris Johnson ne prenne le relais (PENNSYLVANIE)

Elle a ajouté: «Certaines des dernières propositions politiques du Parti travailliste, telles que le soutien industriel aux technologies vertes clés et un fonds national pour la richesse à faible émission de carbone, semblent passionnantes et ne peuvent qu’aider le Royaume-Uni à bénéficier de l’opportunité économique tirée par ce grand pivot mondial. à un système économique bas carbone.

« Construire un système énergétique à faible émission de carbone, sûr et abordable pour le Royaume-Uni est un immense défi qui nécessite un leadership politique sobre, factuel et compétent. J’ai l’impression que c’est exactement ce que nous obtiendrons si les travaillistes remportent les prochaines élections générales.

Sir Keir a présenté ses plans énergétiques la semaine dernière (PENNSYLVANIE)

L’ancien ministre suit un important donateur conservateur et un ancien député du parti en se tournant vers le parti travailliste sous Sir Keir.

Gareth Quarry, président multimillionnaire du géant du recrutement juridique SSQ, a déclaré en octobre que les conservateurs avaient à plusieurs reprises fait de la Grande-Bretagne une « risée » ces dernières années, en annonçant qu’il avait fait don de 100 000 £ au parti d’opposition.

En janvier dernier, Christian Wakeford, député de Bury South, a franchi le parquet des Communes pour rejoindre le parti travailliste au milieu du scandale du Partygate. Il est maintenant whip du travail.