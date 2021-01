Stephen Dorrell, qui a servi dans l’administration de Margaret Thatcher et était secrétaire à la santé sous John Major, a déclaré que le système actuel uninominal à un tour avait permis à «une petite clique» autour de Boris Johnson d’imposer sa volonté au reste du Royaume-Uni. tout en privant des millions d’électeurs de leurs droits de vote.

Dans une lettre ouverte au chef travailliste, publiée dans L’indépendant , il a dit à Sir Keir qu’il était temps pour lui de «s’élever au-dessus de vos préoccupations légitimes en tant que chef du Parti travailliste et d’assumer le rôle de leadership national en tant que chef de l’opposition» en construisant un vaste mouvement pour livrer «une nouvelle politique».

M. Dorrell a été une voix forte dans la lutte contre le Brexit en tant que président du Mouvement européen et a quitté les conservateurs en 2019 pour rejoindre Change UK et plus tard les libéraux démocrates, se présentant sans succès pour le parti lors des élections générales de cette année.