L’ancien ministre conservateur Chuck Strahl s’est éteint

(Ottawa) L’ancien député conservateur et ministre Chuck Strahl est mort à l’âge de 67 ans.

Anja Karadeglija



La Presse Canadienne



M. Strahl a été élu pour la première fois en 1993 et ​​a représenté la circonscription de Chilliwack — Fraser Canyon en Colombie-Britannique jusqu’à sa retraite en 2011.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a qualifié M. Strahl d’un « ami très cher » dans un message publié sur les réseaux sociaux, mercredi.

« L’engagement inébranlable de Chuck envers notre mouvement et son amour profond pour le Canada étaient au cœur de tout ce qu’il faisait », a témoigné M. Poilievre.

C’était un homme de principe, d’intégrité et de compassion, et un membre fondateur de notre Parti conservateur. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

Élu pour la première fois comme député du Parti réformiste, M. Strahl a occupé plusieurs portefeuilles ministériels dans le gouvernement de l’ancien premier ministre Stephen Harper. Il a notamment été ministre de l’Agriculture, des Transports et de ce qu’on appelait alors les « Affaires indiennes et du Nord canadien ».

Son fils, le député Mark Strahl, a déclaré dans un communiqué de la famille publié sur les réseaux sociaux que M. Strahl était mort après une bataille contre le mésothéliome, un type de cancer.

Ses proches ont évoqué que malgré son succès politique, M. Strahl n’avait jamais perdu de vue l’importance de la famille, des amis et de sa foi chrétienne.

Né dans une famille de bûcherons, M. Strahl a été marié à sa femme, Debby Bateman, pendant près de 50 ans, et le couple a eu quatre enfants et 13 petits-enfants, selon le communiqué.

« Papa était si fier de sa femme, de ses enfants, de leurs conjoints et de ses petits-enfants, et les considérait comme sa plus grande joie et son plus grand héritage », a témoigné la famille.

L’ancien ministre conservateur John Baird a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que M. Strahl était « parmi les personnes les plus honorables, décentes [et] respectables [qu’il n’ait] jamais rencontrées », et que sa « bonne nature » et son « humour contagieux » lui manquaient.