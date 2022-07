L’ancien ministre chinois de la justice admet avoir reçu des millions de pots-de-vin

Un ancien ministre de la justice chinois a admis avoir accepté des pots-de-vin valant des millions et a exprimé des remords.

Il a été arrêté il y a plus de trois mois, soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin et d’avoir enfreint la loi à des fins personnelles.

Il a également été accusé d’avoir utilisé son autorité en tant que directeur du bureau de la sécurité publique de Pékin pour dissimuler des indices sur des crimes présumés commis par son frère.

Un ancien ministre chinois de la Justice qui a adopté une ligne dure en matière d’application de la loi a admis avoir accepté des pots-de-vin totalisant plus de 117 millions de yuans (17,3 millions de dollars), a déclaré jeudi un tribunal chinois.

Le procès de Fu Zhenghua, 67 ans, s’est ouvert jeudi devant le tribunal populaire intermédiaire de Changchun, dans la province du Jilin, dans le nord-est du pays, plus de trois mois après l’arrestation de l’ancien responsable soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin et d’avoir “enfreint la loi à des fins personnelles”.

Fu a admis ce qu’il avait fait et a exprimé des remords, a déclaré le tribunal dans un communiqué.

L’arrestation et le procès de Fu, autrefois une étoile montante des forces de l’ordre, font suite à une enquête lancée l’année dernière par le principal organisme de surveillance anti-corruption de Chine, la Commission centrale de contrôle de la discipline. Fu a été expulsé du Parti communiste chinois et de la fonction publique pour violation de la discipline et des règles du parti, a rapporté l’agence de presse Xinhua en mars.

Au cours du procès, Fu a également été accusé par les procureurs d’avoir utilisé son autorité entre 2014 et 2015, en tant que directeur du bureau de la sécurité publique de Pékin, pour dissimuler des indices sur des crimes présumés commis par son frère, a déclaré le tribunal, bien qu’aucun autre détail n’ait été donné. .

“La partie corruption du procès était ouverte au public ; la partie du procès sur le favoritisme et la violation de la loi a été close conformément à la loi car elle concernait des secrets d’État”, a déclaré le tribunal.

À la fin du procès, le tribunal a annoncé une suspension et une condamnation à une date ultérieure.

Il n’a pas été possible de joindre Fu ou un avocat le représentant depuis son arrestation.

Le président Xi Jinping a lancé une campagne de purges de l’appareil de sécurité intérieure de la Chine en 2020, cherchant à garantir que la police, les procureurs et les juges sont “absolument loyaux, absolument purs et absolument fiables”.