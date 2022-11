L’ancien ministre britannique de la Santé tire le feu pour son passage à la télé-réalité

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, qui a dirigé la réponse britannique au COVID-19 au cours de la première année de la pandémie, a été suspendu par le Parti conservateur mardi après s’être inscrit à une émission de télé-réalité.

Hancock, qui n’est plus au gouvernement mais reste membre du Parlement, doit concourir sur “Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici”. L’émission envoie un groupe de personnes célèbres, souvent des célébrités de la liste C, dans la forêt tropicale australienne, les soumet à des procès impliquant des araignées et des serpents, et permet au public de les voter un par un.

Parmi les autres candidats cette année figurent le chanteur du Culture Club Boy George et l’ancien joueur de rugby Mike Tindall, dont l’épouse, Zara, est la nièce du roi Charles III.

Le whip en chef conservateur Simon Hart a qualifié la participation de Hancock au programme de « problème suffisamment grave pour justifier la suspension du whip avec effet immédiat ». Cela signifie que Hancock ne fera pas partie du caucus conservateur au Parlement mais siégera en tant qu’indépendant.

Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé en juin 2021 après avoir enfreint les règles de verrouillage des coronavirus en ayant une liaison avec un assistant dans son bureau – violant l’interdiction de mélanger différents ménages.

Hancock a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser l’émission pour sensibiliser à la dyslexie.

Un groupe qui fait campagne pour les proches des personnes décédées pendant la pandémie a déclaré que Hancock devrait “chercher à réfléchir aux conséquences épouvantables de son passage au gouvernement”. Le Royaume-Uni a enregistré près de 178 000 décès par coronavirus.

“Ma famille a été déchirée par les actions de Matt Hancock, et allumer la télévision pour le voir défiler comme une blague est écoeurant”, a déclaré Lobby Akinnola, membre du groupe COVID-19 Bereaved Families for Justice.

Dave Penman, secrétaire général du syndicat FDA des hauts fonctionnaires, n’a pas non plus été impressionné.

“Oh, avoir un travail où vous pouvez décider vous-même de prendre un mois de congé, d’abandonner votre travail et vos responsabilités, d’être payé et de faire face à peu de conséquences”, a-t-il déclaré. “Je suis sûr qu’il sera une source d’inspiration pour d’autres fonctionnaires.”

Max Blain, le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak, a déclaré que “le Premier ministre estime qu’à une époque difficile pour le pays, les députés devraient travailler dur pour leurs électeurs”. Blain a dit qu’il était « peu probable » que Sunak regarde « I’m a Celebrity … Get Me Out of Here ».

Pourtant, un retour politique pour Hancock n’est pas hors de question. La législatrice conservatrice Nadine Dorries a été suspendue en 2012 pour avoir participé à la même émission. Neuf ans plus tard, le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, l’a nommée dans son cabinet.

