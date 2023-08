L’ancien ministre algérien de la Défense inculpé en Suisse pour crimes contre l’humanité présumés

Le parquet fédéral suisse a annoncé avoir officiellement inculpé un ancien ministre algérien de la Défense pour son implication présumée dans des crimes contre l’humanité.

Le ministère public suisse a inculpé l’ancien général Khaled Nezzar de violations des lois sur les conflits armés énoncées dans les Conventions de Genève.

L’équipe juridique de Nezzar a répondu en contestant ces accusations, affirmant que les dossiers ne parviennent pas à établir qu’il a ordonné ou facilité les abus signalés.

Le parquet fédéral suisse a annoncé mardi avoir inculpé un ancien ministre algérien de la Défense, aujourd’hui âgé de 85 ans et qui serait « sur son lit de mort », pour son rôle présumé dans des crimes contre l’humanité lors de l’insurrection sanglante dans ce pays d’Afrique du Nord dans les années 1990.

Le ministère public suisse accuse l’ancien général Khaled Nezzar d’avoir violé les lois sur les conflits armés en vertu des Conventions de Genève, alléguant qu’il était au courant ou a volontairement toléré, coordonné et encouragé des activités telles que la torture, les exécutions extrajudiciaires, la détention arbitraire et les agressions physiques. entre 1992 et 1994.

Les avocats de Nezzar ont déclaré qu’il contestait ces allégations et qu’il s’était prononcé contre la torture en particulier dès les années 1990.

« Le dossier ne permet d’établir ni que le général Khaled Nezzar ait ordonné ou prêté son concours aux abus retenus contre lui, ni même qu’il en ait été informé ou qu’il se soit abstenu d’agir pour les empêcher », Caroline Schumacher et Magali Buser a déclaré dans un communiqué.

Il se trouverait en Algérie et serait malade, ce qui signifie que tout procès se déroulerait probablement par contumace.

Les années 1990 ont marqué une époque sombre pour l’Algérie, alors que le gouvernement soutenu par l’armée menait une guerre meurtrière contre les extrémistes islamistes en quête de pouvoir. On estime que 200 000 personnes ont été tuées et que la nation ne s’en remet pas encore.

Cette inculpation intervient 12 ans après que le ministère public a ouvert une procédure pénale contre Nezzar, qui résidait à l’époque en Suisse, à la suite d’une plainte déposée par le groupe de défense Trial International.

Il s’agit d’un cas rare où les procureurs suisses ont agi en vertu de la compétence universelle, un principe juridique qui permet de poursuivre les crimes les plus odieux dans un pays qui n’est peut-être pas lui-même le lieu où les crimes ont été commis.

Trial International a déclaré que cette décision signifie que Nezzar sera « enfin » jugé en Suisse et que cela « renouvelle l’espoir que les victimes de la guerre civile algérienne (1991-2002) obtiendront justice ».

Le groupe a déclaré que Nezzar serait le plus haut responsable militaire jamais jugé pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité en vertu du principe de compétence universelle.

Le ministère public suisse a abandonné l’affaire en 2017 au motif que l’insurrection était un conflit interne, avant que le Tribunal pénal fédéral ne juge que le conflit était suffisamment violent pour être qualifié de « conflit armé » au sens du droit international.

L’acte d’accusation accuse Nezzar d’avoir sciemment et volontairement mis en place des systèmes pour « éliminer » l’opposition islamiste, conduisant à des crimes de guerre et à des attaques systématiques contre ses sympathisants civils. Des actes de torture ont été utilisés, notamment des décharges électriques, des tortures à l’eau et « d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants », a indiqué le bureau du procureur général.

L’affaire est désormais portée devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, dans le sud de la Suisse. Nezzar bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire.

La semaine dernière, Trial International a écrit que « des informations récemment rendues publiques » indiquaient que « Nezzar était sur son lit de mort », ce qui laisse penser qu’il pourrait mourir sans être traduit en justice.

Nezzar était membre du Haut Comité d’État qui a pris le pouvoir en Algérie en janvier 1992, un mois après l’annulation des élections législatives que le parti du Front islamique du salut était sur le point de remporter. L’Algérie s’enfonçait dans le chaos et la violence extrémiste, et Nezzar devenait l’homme fort de la junte.

Il a été accusé lors de procès, notamment à Paris, de violations des droits de l’homme alors qu’il était à la tête du pays.

Les avocats suisses qui ont déjà représenté Nezzar n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de l’Associated Press.