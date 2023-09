L’ancien ministre albanais de l’Environnement écope de près de 7 ans de prison dans une affaire de corruption

Un ancien ministre albanais de l’Environnement, sept autres responsables et quatre hommes d’affaires ont été condamnés lundi à des peines de prison pour corruption dans le cadre d’un contrat de construction d’un incinérateur dans l’ouest de l’Albanie, ont indiqué des responsables du tribunal.

Le Tribunal spécial sur la corruption et le crime organisé de Tirana, la capitale albanaise, a condamné l’ancien ministre de l’Environnement Lefter Koka à six ans et huit mois d’emprisonnement pour corruption, abus de pouvoir et blanchiment d’argent. Il s’est également vu interdire d’occuper des fonctions publiques pendant cinq ans.

LA RUSSIE ASSASSINÉE PAR LE PM ALBANIEN APRÈS L’ÉCHEC DE LA TENTATIVE D’EMPÊCHER LE PRÉSIDENT UKRAINIEN ZELENSKYY DE PARLER À L’ONU

Koka, 59 ans, qui a été ministre de l’Environnement de 2013 à 2017, a également été député et avant cela maire de la ville portuaire occidentale de Durres, avait été accusé d’avoir accepté un pot-de-vin de 3,7 millions d’euros (alors 4,1 millions de dollars) pour l’incinérateur. contrat dans la ville occidentale de Fier.

Koka fera appel du verdict.

L’ALBANIE, CARREFOUR EUROPÉEN DU TRAFIC DE MARIJUANA, LÉGALISE LE CANNABIS MÉDICINAL MALGRÉ UNE FERME OPPOSITION

Le tribunal a également condamné sept autres fonctionnaires et quatre hommes d’affaires à des peines de prison allant de deux à huit ans pour des accusations similaires.

Tous les prévenus ont joué un rôle dans le contrat de concession de l’incinérateur Fier. Des poursuites pénales ont également été engagées dans ce petit pays des Balkans occidentaux contre deux autres incinérateurs récemment construits, qui seraient devenus une source de revenus corrompue.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La corruption nuit depuis longtemps à la transition de l’Albanie vers la démocratie. Une réforme judiciaire, approuvée en 2016 avec le soutien des États-Unis et de l’Union européenne, a créé de nouvelles institutions destinées à lutter contre la corruption, notamment le tribunal qui a rendu le verdict lundi.