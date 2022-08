L’ancien milieu de terrain portugais Chalana est décédé à 63 ans

L’ancien milieu de terrain portugais Fernando Chalana est décédé à l’âge de 63 ans, a annoncé mercredi son ancien club Benfica.

Chalana, est passé par leur académie avant de jouer 27 fois pour son pays, notamment en atteignant les demi-finales de l’Euro 1984, perdant face aux vainqueurs éventuels, la France.

Un milieu de terrain offensif labyrinthique, il a également eu des périodes d’entraînement temporaire à la tête de l’équipe senior de Benfica et a passé du temps en charge de leur équipe de jeunes.

A LIRE AUSSI | La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, commencera une journée plus tôt que prévu, selon des sources

“Fernando Chalana, notre Petit Génie, est décédé à l’âge de 63 ans aux premières heures du mercredi 10 août”, a déclaré le double vainqueur de la Coupe d’Europe.

“Un des grands et éternels noms du Benfica Mystique, il a rejoint le Club à l’âge de 15 ans et l’a représenté, d’abord en tant que joueur pendant 13 saisons (1974-1984 et 1987-1990), puis, pendant de nombreuses années, en tant qu’élément technique lié au football.

“En cette période de deuil, le drapeau de Benfica est en berne à l’Estadio da Luz et au Campus de Benfica”, ont-ils ajouté.

https://www.youtube.com/watch?v=ieq3MqAhA4Q” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

En 1976, âgé de 17 ans et 25 jours, il est devenu le plus jeune joueur à figurer dans l’élite portugaise et a remporté six titres de champion avec Benfica.

Il est allé remporter deux championnats de France et deux Coupes de France avec Bordeaux avant de revenir à Benfica. Il a mis fin à sa carrière, à 33 ans, après de brefs passages chez Belenenses et Estrela Amadora.

Chalana était également surnommé Chalanix en raison de sa moustache qui ressemblait au personnage comique d’Astérix.

Lire le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici