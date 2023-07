L’ancien milieu de terrain espagnol Cesc Fabregas prend sa retraite pour devenir entraîneur

L’ancien milieu de terrain d’Espagne, d’Arsenal, de Barcelone et de Chelsea, Cesc Fabregas, a annoncé sa retraite samedi, mettant fin à une illustre carrière de joueur de 20 ans alors qu’il raccrochait ses crampons pour devenir entraîneur à Côme.

Fabregas s’est annoncé sur la scène lorsqu’il a fait ses débuts à Arsenal à l’âge de 16 ans après avoir été signé du Barca, reprenant le rôle de milieu de terrain du Français Patrick Vieira et devenant l’un des plus grands meneurs de jeu de la Premier League.

Après huit saisons à Arsenal, où il a remporté la FA Cup en 2005, il est retourné dans son club d’enfance, Barcelone, pendant trois ans et a remporté six trophées.

Il est ensuite retourné à Londres, cette fois avec Chelsea où il a remporté deux titres de Premier League et sa deuxième FA Cup.

Mais son plus grand succès est venu avec l’Espagne, remportant 110 sélections et des championnats d’Europe consécutifs en 2008 et 2012, tout en fournissant la passe décisive au vainqueur des prolongations lors de la finale de la Coupe du monde 2010 contre les Pays-Bas.

« C’est avec une grande tristesse que le moment est venu pour moi de raccrocher mes chaussures de jeu », a écrit Fabregas sur Twitter.

« Dès mes premiers jours au Barca, Arsenal, Barca encore, Chelsea, Monaco et Côme, je les chérirai tous.

« De soulever la Coupe du monde, l’Euro, de tout gagner en Angleterre et en Espagne et presque tous les trophées européens, ce fut un voyage que je n’oublierai jamais. »

La dernière saison de Fabregas était dans la Serie B italienne de deuxième niveau avec Côme, où il commencera sa carrière d’entraîneur.

« Ce n’est pas que de la tristesse, car je vais maintenant franchir la ligne blanche et commencer à entraîner les équipes B et Primavera (jeunes) de Côme 1907. Un club et un projet pour lesquels je ne pourrais pas être plus excité », a-t-il ajouté.

« Cette charmante équipe de football a conquis mon cœur dès la première minute et est venue à moi au moment idéal de ma carrière. Je vais le saisir à deux mains.

« Donc, après 20 années incroyables pleines de sacrifices, de dévouement et de joie, il est temps de dire merci et au revoir au beau jeu. »

