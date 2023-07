L’ancien milieu de terrain du Real Madrid James Rodriguez signe pour le Sao Paolo FC au Brésil

Le meneur de jeu international colombien James Rodriguez a accepté de rejoindre Sao Paulo pour un contrat de deux ans, a annoncé le club brésilien de Serie A.

Le joueur de 32 ans arrive en transfert gratuit après s’être séparé de l’Olympiakos grec en avril. Ce sera son 10e club dans autant de pays depuis le début de sa carrière professionnelle avec l’Envigado colombien en 2006, selon un rapport de Xinhua.

« C’est ici que j’ai été montré au monde », a déclaré Rodriguez dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, en référence à ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du monde de football 2014.

« Je ne pouvais pas rater l’occasion de porter le maillot le plus important de ce lieu magique. C’est le maillot du club brésilien avec le plus de titres internationaux. Des choses incroyables se produisent ici au Brésil et à Sao Paulo », a-t-il ajouté.

Rodriguez, dont la carrière a inclus des séjours au Real Madrid, au Bayern Munich, à Everton, à Al-Rayyan, à Monaco et à Porto, n’a pas joué en compétition depuis plus de trois mois.

Sao Paulo est actuellement huitième au classement de la Serie A à 20 équipes du Brésil avec 25 points en 16 matches jusqu’à présent cette saison.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)