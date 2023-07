L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Tom Cleverley, annonce sa retraite

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Tom Cleverley, a annoncé sa retraite du football à l’âge de 33 ans, invoquant des blessures persistantes.

L’ancien international anglais a récemment été capitaine de Watford, rejoignant l’équipe de championnat prêtée par United au cours de la saison 2009-10.

Cleverley a fait 181 apparitions, marqué 19 fois et enregistré 15 passes décisives au cours de son séjour de six ans et demi à Watford après avoir rejoint Everton en prêt pour la deuxième fois et rendu le déménagement permanent en 2017.

Sa dernière saison a été en proie à des blessures alors qu’il a raté 29 matchs pour Watford, qui a terminé 11e au classement du championnat.

Cleverley a subi une intervention chirurgicale sur une blessure à Achille qui l’avait tenu éloigné pendant une longue période au début de la saison dernière avant de se blesser à la cuisse en février.

« Aujourd’hui, j’annonce ma retraite du football en tant que joueur. L’année dernière a été extrêmement difficile pour essayer de surmonter les obstacles liés aux blessures », a déclaré samedi l’ancien vainqueur de la Premier League dans un communiqué.

« Malheureusement, mon corps m’a laissé tomber et n’a tout simplement plus la capacité de fonctionner. »

Cleverley, diplômé de l’académie de United, a disputé 79 matchs avec l’équipe d’Old Trafford avant de rejoindre Leicester City, Watford, Wigan Athletic, Aston Villa et Everton en prêt.

« Des mentions spéciales doivent aller à Manchester United… Les gens et le club qui m’ont donné les fondations en tant que joueur et personne et aussi le club qui a réalisé mes rêves…

« À tous ceux qui sont impliqués dans le Watford Football Club. J’ai le privilège d’appeler ce club chez moi… L’amour que vous m’avez montré en tant que jeune prêté jusqu’au moment où je prends ma retraite en tant qu’homme adulte, je ne pourrai jamais le rendre. »

Watford a déclaré: « Des nouvelles passionnantes seront bientôt annoncées conjointement par le club et Tom. »

