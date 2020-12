L’icône du Real Salt Lake et le milieu de terrain américain de longue date, Kyle Beckerman, a pris sa retraite lundi après une carrière professionnelle de 21 ans.

« Quelle course ça a été. Mes jours de jeu sont terminés, mais je m’éloigne le cœur plein et toute une vie de souvenirs », a déclaré le joueur de 38 ans sur les réseaux sociaux. « J’ai eu une carrière que le plus jeune que je n’aurais jamais pu imaginer. »

Le joueur étoile de la MLS à neuf reprises a disputé 14 de ses 21 saisons avec le Real Salt Lake (2007-20) et s’est éloigné en tant que leader de tous les temps de la ligue dans les matchs de saison régulière disputés (498), les matchs ont commencé (461) et les minutes jouées (41.164) parmi les joueurs de terrain.

Beckerman a commencé sa carrière dans la MLS à 18 ans en 2000, signant avec le Miami Fusion. Il a rejoint les Colorado Rapids lors du repêchage de dispersion de la MLS 2002 et a marqué un sommet en carrière de sept buts en 31 matchs au cours de la saison 2006 avec les Rapids, jouant chaque minute dans ses 31 apparitions.

Il a été échangé à Real Salt Lake en juillet 2007.

Je vous remercie pic.twitter.com/QSSJIJE4k8 – Kyle Beckerman (@KyleBeckerman) 21 décembre 2020

Au cours de son mandat en tant que capitaine de la RSL, le club a remporté la Coupe MLS en 2009 et a atteint les finales de la Ligue des champions de la CONCACAF 2010-11, de la Lamar Hunt US Open Cup 2013 et de la Coupe MLS 2013. Ses coéquipiers l’ont élu MVP du club en 2011, 2012, 2013 et 2016.

Beckerman a également remporté 58 sélections avec l’USMNT, remportant la Gold Cup en 2013 et participant à trois matches de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

« Il n’y a pas besoin d’un long adieu quand j’ai joué à chaque match comme si c’était le dernier », a déclaré Beckerman dans son message lundi. « Mes adieux ont été ancrés dans chaque blocus d’avant-match, tacle, passe, célébration et chaque tour d’après-match autour du terrain. »