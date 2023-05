Un membre du personnel d’Ex-This Morning a rejeté la dernière déclaration de Phillip Schofield dans laquelle il a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune toxicité dans l’émission.

L’ancien assistant d’ITV Daytime a insisté sur le fait que Phillip, 61 ans, était un présentateur, il était traité « complètement différemment » que le reste du personnel.

Rex

Rex

INSTAGRAM

Phillip Schofield a publié une déclaration affirmant qu’il n’y avait pas de « toxicité » dans l’émission[/caption]

L’initié a affirmé qu’en tant que « talent », Phillip n’était pas aussi impliqué dans le processus de production que les autres présentateurs de la liste des noms de stars.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Quand vous êtes talentueux, vous êtes traité complètement différemment de l’équipage et protégé de tout ce qui se passe dans les coulisses.

« Il n’y a que quelques présentateurs qui s’impliquent pleinement dans la production et se connectent à l’équipe.

« Dermot et Rylan s’enregistraient souvent. Dermot a même fait des débriefings d’une demi-heure / 45 minutes lors de l’enregistrement avec l’équipe. »

Le Sun a approché ITV pour un commentaire.

Cela survient après que la star à la hache s’est exprimée un jour après que le Dr Ranj de la télévision a affirmé de manière sensationnelle qu’il existait une culture « toxique » de l’intimidation à l’émission ITV.

L’ancien animateur de This Morning, Eamonn Holmes, a également lancé une nouvelle attaque cinglante contre Schofield – reprochant à la star d’avoir « raconté des mensonges complets » sur sa liaison avec un collègue adolescent.

Aujourd’hui, Schofield a décrit avoir travaillé sur la série pendant 21 ans comme faisant partie d’une « famille ».

Il a écrit sur Instagram : « Maintenant que je ne travaille plus ce matin, je suis libre de le dire.

« J’espère que vous avez remarqué que c’est la même poignée de personnes qui m’en veulent tout au long de la série qui semblent avoir la voix la plus forte.

« Ce matin est la meilleure émission sur laquelle travailler avec les meilleures personnes. Pendant toutes les années où j’ai travaillé là-bas, il n’y avait aucune toxicité.

«Vous pouvez écouter ces voix persistantes si vous le souhaitez.

«Mais les milliers d’invités au fil des ans, des milliers d’employés et des centaines d’équipages de présentateurs et de contributeurs maintenant. C’est une famille de personnes merveilleuses, talentueuses, gentilles et travailleuses.

Cela survient alors que le Dr Ranj s’était déjà rendu sur Instagram dimanche pour dire aux fans qu’il avait réfléchi « long et dur » à l’ouverture de ses expériences à This Morning, mais qu’il était désespéré de « clarifier » ce qui s’était passé.

Dans la déclaration sur les réseaux sociaux, le Dr Ranj a affirmé qu’il avait « soulevé des inquiétudes » au sujet de Phillip et du producteur de spectacles Martin Frizell avant d’être utilisé « de moins en moins » comme invité.

Il a déclaré: «Cependant, au fil du temps, je me suis de plus en plus inquiété de la façon dont les choses se passaient dans les coulisses et de la façon dont les gens, y compris moi-même, étaient traités.

«Je ne savais pas la vérité sur ce qui se passait avec Phillip, mais je sais que les problèmes avec This Morning vont bien au-delà de lui. Il faut plus d’une personne pour créer une culture.

« J’ai donc fait ce que je pensais être juste et, comme ITV l’a confirmé hier soir, j’ai fait part de mes inquiétudes concernant le comportement de Martin (et l’environnement chez TM) avec Emma Gormley. [managing director] d’autant plus que mon travail consiste à veiller au bien-être des gens et que j’ai été fortement impliquée dans des projets de diversité, de lutte contre le harcèlement et de santé mentale outre-Manche.

« Je me suis alors retrouvé à être de moins en moins utilisé. »

Rex

Rex

Eamonn Holmes a également riposté à Phillip Schofield en le qualifiant de « délirant »[/caption] Getty – Contributeur

L’expert médical a déclaré qu’il était « de moins en moins » utilisé comme invité après avoir porté plainte[/caption]