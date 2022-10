L’ancien membre du groupe One Direction Niall Horan annonce une nouvelle musique solo et de nouveaux festivals en 2023

La nouvelle musique vient de Niall Horan dans l’année à venir.

Horan s’est rendu sur les réseaux sociaux jeudi lorsqu’il a annoncé qu’il sortirait un troisième album, et il prévoit d’emmener sa musique sur la route dans plusieurs festivals de musique.

“Je suis de retour. J’ai de la nouvelle musique à venir dans la nouvelle année dont je suis vraiment très fier, et j’apprécie que vous soyez si patient avec moi pendant que je l’ai fait”, a déclaré Horan dans une vidéo sur les réseaux sociaux. .

LE SEUL « MAUVAIS DIRECTION » DE HAILEE STEINFELD ÉCLIQUE NIALL HORAN, UNE DIRECTION DISS PISTE DES RUMEURS

Le chanteur n’a révélé aucun détail sur sa nouvelle musique. Il a sorti son premier album solo “Flicker” en 2017 et a sorti un deuxième album, “Heartbreak Weather” en 2020.

Avant de sortir sa propre musique, il faisait partie du groupe de garçons extrêmement populaire One Direction avec Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Liam Payne.

Même si rien n’a été officiellement annoncé pour le moment, Horan a clairement indiqué qu’il prévoyait de jouer sa musique dans plusieurs festivals en 2023.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

“Ce que je voulais faire depuis toujours, ce sont les festivals, et je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de le faire”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous allons annoncer des festivals dans les prochains jours, semaines et mois pour l’année prochaine, ce dont je suis vraiment excité.”

En plus de sortir sa propre nouvelle musique, il a également été récemment annoncé que Horan serait l’entraîneur de la saison 23 de “The Voice”, la dernière saison de Blake Shelton avec la série. Horan sera également assis avec l’entraîneur de retour Kelly Clarkson et son nouvel ajout, Chance the Rapper.