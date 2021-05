L’ancien melon anglais Alan Igglesden s’attaquera au défi du 5 km pour Professional Cricketers ‘Trust | Nouvelles de cricket

Alan Igglesden a joué le premier de ses trois tests pour l’Angleterre dans les Ashes 1989

L’ancien melon d’Angleterre et du Kent, Alan Igglesden, continuera de défier toute attente lorsqu’il tentera de terminer le défi de 5 km du Professional Cricketers ‘Trust plus tard ce mois-ci.

Près de 22 ans après qu’Igglesden a été diagnostiqué pour la première fois avec une tumeur cérébrale inopérable, l’homme de 56 ans a utilisé son histoire pour collecter plus de 300000 £ pour The Brain Tumor Charity.

Maintenant, il prévoit de rejoindre des centaines de membres de l’Association professionnelle de cricket pour courir, marcher, nager, faire du vélo ou rouler sur 5 km afin de collecter des fonds précieux pour le Trust afin de soutenir les joueurs de cricket professionnels passés et actuels dans le besoin. VOUS POUVEZ FAIRE UN DON ICI.

« Iggy » et sa femme Liz ont parlé au Trust du parcours remarquable du couple et des défis insondables auxquels ils ont été confrontés ensemble en cours de route dans une vidéo émouvante que vous pouvez regarder ici.

Un pilier de la formation de bowling de Kent entre 1986-98, Iggy a remporté 693 guichets de carrière dans le cricket de première classe et de liste A, dont huit sont survenus au cours de ses sept apparitions pour l’Angleterre, dont trois tests.

En 1999, un an après avoir fait sa dernière apparition à Canterbury et à seulement 34 ans, Iggy a souffert d’une crise d’épilepsie alors qu’il jouait au cricket des petits comtés pour Berkshire. La vie du couturier géant a été bouleversée lorsqu’une IRM a révélé une tumeur cérébrale inopérable, et Iggy ne jouerait plus jamais au cricket professionnel.

Mais dans les années qui ont suivi, il a reçu un traitement pionnier pour sa tumeur au cerveau, qui est passée de la taille d’une balle de cricket à la taille d’une balle de golf, récupérant dans la mesure où il a pu enseigner le sport dans les écoles du Kent et d’Apperley. Pont près de Leeds.

Bien qu’Iggy ait réussi à gérer sa maladie pendant plus de 10 ans, les choses ont empiré lorsque la tumeur a montré des signes de croissance en 2009, puis à nouveau en 2015 et 2016.

Les problèmes de santé de l’homme de 56 ans ont depuis été aggravés par deux accidents vasculaires cérébraux majeurs en 2018 et 2020, qui ont rendu de plus en plus difficile pour Iggy de parler et de marcher.

Bien que la gravité des accidents vasculaires cérébraux signifie qu’il reçoit maintenant des soins de fin de vie de la part de Liz, Iggy continue néanmoins à éclairer toutes les pièces dans lesquelles il entre pendant ces périodes difficiles.

«Vous ne savez tout simplement pas quand quelque chose va arriver. Avoir deux coups massifs alors que tout ce que vous avez préparé est la tumeur au cerveau d’Iggy, cela vous emporte la vie en quelques secondes. Liz Igglesden

« Vous ne savez tout simplement pas quand ces choses vont arriver », a déclaré Liz, s’adressant au Trust. « Rien de tout cela n’a à voir avec son mode de vie, il a eu une tumeur au cerveau même s’il n’a jamais bu, fumé ou conduit mal. Il a eu une tumeur au cerveau parce qu’il a reçu une main de poubelle, puis il a eu un AVC, puis un autre. attendez que la foudre frappe deux fois maintenant parce qu’il a été si malchanceux.

«Cela ressemble à toutes les publicités des compagnies d’assurance, mais avoir deux coups massifs alors que vous ne vous êtes préparé qu’à une tumeur au cerveau, cela vous emporte la vie en quelques secondes.

« Il était coincé dans sa chambre toute la journée, tous les jours. Quand il est revenu pour la première fois de l’hôpital et était assez immobile, il n’a tout simplement pas quitté sa chambre.

« Ce bras que tout le monde applaudissait quand il jouait, pour ne plus pouvoir le lever ou tenir un verre, qu’est-ce que ça fait à ta tête? »

Tout au long de son parcours incroyablement difficile, Iggy a conservé une attitude positive et un sens de l’humour pointu, et lui et sa famille ont également reçu le soutien du Professional Cricketers ‘Trust pour les aider à surmonter les défis quotidiens auxquels ils sont maintenant confrontés.

Igglesden fait appel pour lbw alors qu’il jouait au bowling pour Kent lors d’un match de championnat du comté en 1997

Le Trust a soutenu la famille avec un financement au cours des dernières années pour permettre à Liz de s’occuper d’Iggy à plein temps, et l’association caritative des joueurs a récemment fourni un monte-escalier qui permet à l’ancien joueur de cricket de se déplacer plus facilement chez eux.

Ce dernier point, comme l’explique Liz, a considérablement amélioré la qualité de vie d’Iggy et, surtout, a considérablement allégé le fardeau sur ses épaules.

«L’aider seul à l’étage est physiquement très difficile, et si je ne me sentais pas très bien ou très fort un jour en particulier, cela signifiait qu’Iggy ne pouvait pas quitter sa chambre. C’était aussi simple que cela.

«Au départ, j’étais réticent (à installer le monte-escalier) mais je ne peux pas croire que je ne l’ai pas fait plus tôt. Cela a été incroyable, même si nous avons eu toutes les blagues de 0-60 mph et Ferrari! Maintenant, il peut sortir et venez en bas, nous avons une vue magnifique de notre jardin et c’est juste un endroit de guérison si charmant.

«Je connais Iggy depuis longtemps quand il travaillait dans une école, donc je n’avais aucune idée de la PCA ou du Professional Cricketers ‘Trust jusqu’à ce que nous en ayons vraiment besoin. tout ce qu’ils peuvent faire pour aider. Cela ressemble plus à la famille et aux amis qu’à la charité.

«Les gens se souviennent de vous et vous sentez qu’ils se soucient de vous. Ce n’est pas de la pitié, c’est de l’attention. C’est rassurant et un poids qui vous dérange.

«Quand tout est vraiment difficile, le Professional Cricketers ‘Trust rend tout plus supportable et leur soutien, leur sens de la famille et leur aide signifie simplement que nous pouvons continuer. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour tout.»

Le capitaine de l’Angleterre Graham Gooch (au centre) photographié en juin 1993 avec (rangée arrière) Martin McCague, Martin Bicknell, Alan Igglesden plus (rangée avant) Nasser Hussain, Graham Thorpe, Gooch, Mark Lathwell et Mark Illot

Iggy et Liz ont accueilli une nouvelle fille, Beth, maintenant âgée de sept ans, dans le monde en 2013. La seule présence de Beth a fourni au couple une motivation supplémentaire pour surmonter les nombreux obstacles auxquels ils ont été confrontés.

«Nous avons une jeune fille, une fille qu’Iggy ne pensait pas pouvoir avoir à cause de tous ses traitements», dit Liz. «C’était tout un processus, mais cela signifie que nous avons une vie, que nous ne faisons pas qu’exister et qu’Iggy peut vraiment profiter des choses.

« Elle a sept ans maintenant et vient de commencer à se rendre compte que papa était célèbre. Un des soignants de l’hôpital a trouvé des images de lui en train de jouer sur YouTube et Beth n’arrivait tout simplement pas à croire que c’était lui! Elle est très impressionnée par tout cela. »

Pour plus d’informations sur le défi 5k May d’Iggy et comment vous pouvez soutenir l’association caritative des joueurs, visitez sa page # 5ferIggy JustGiving.