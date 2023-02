L’ancien meilleur médecin de l’Alberta se joint au bureau de la Dre Bonnie Henry en Colombie-Britannique

La perte de l’Alberta pourrait s’avérer être un gain pour la Colombie-Britannique.

La Dre Deena Hinshaw, qui a été administratrice de la santé publique de l’Alberta de janvier 2019 jusqu’à ce que la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, l’ait congédiée en novembre 2022, rejoindra le bureau de l’agente de santé provinciale, la Dre Bonnie Henry.

Henry a déclaré dans un communiqué mercredi (1er février) que Hinshaw rejoindra le bureau en tant qu’administrateur provincial adjoint de la santé pour un contrat de six mois.

On ne sait pas quelles seront les fonctions exactes de Hinshaw. L’annonce indique que Hinshaw soutiendra le travail du bureau de la santé publique, tandis que le sous-officier provincial, le Dr Martin Lavoie, est en affectation temporaire.

Hinshaw a été l’un des visages de la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19, mais a ensuite été critiqué pour avoir assoupli trop tôt les restrictions sanitaires en Alberta et avoir été trop à l’aise avec le gouvernement conservateur uni du premier ministre de l’époque, Jason Kenny.

Smith, qui est devenue première ministre de l’Alberta en octobre 2022, a plus tard cité ce qu’elle a appelé de « mauvaises décisions » basées sur les « mauvais conseils » de Hinshaw en la licenciant. D’autres, y compris des professionnels de la santé, ont défendu le dossier de Hinshaw.

La nomination de Hinshaw fait partie d’autres changements de personnel dans le bureau de Henry. Le Dr Andrew Larder, qui était auparavant médecin hygiéniste à Fraser et Interior Health, se joint également à l’équipe d’Henry en affectation temporaire au cours des prochains mois.

«Je me sens très chanceux de travailler aux côtés d’experts en santé publique aussi talentueux et dévoués et je sais que leur expertise sera d’une grande aide alors que nous sortons de la pandémie et continuons à relever les nombreux défis de santé publique auxquels la province est confrontée», a déclaré Henry.

Plus à venir…

– Avec des fichiers de La Presse canadienne

