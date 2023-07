L’ancien meilleur flic d’Oswego nommé inspecteur général du comté de Kendall – Shaw Local

Un mois après avoir pris sa retraite en tant que chef du département de police d’Oswego, Jeff Burgner a été nommé nouvel inspecteur général du comté de Kendall.

Burgner remplace Larry Lapp, un ancien agent du FBI, qui a démissionné après moins d’un an en tant qu’inspecteur général pour occuper un poste dans un autre service de police.

L’inspecteur général est un enquêteur indépendant et impartial chargé de mener des enquêtes internes, des examens du recours à la force, des examens administratifs et des enquêtes sur les membres du personnel de supervision, professionnels et assermentés.

Lorsque le poste a été créé l’année dernière, le shérif du comté de Kendall, Dwight Baird, a déclaré que le but du poste d’inspecteur général était d’empêcher le personnel de commandement d’enquêter sur ses propres officiers et d’assurer la transparence publique.

L’inspecteur général agit également en tant que responsable de l’audit du comté conformément à son ordonnance sur les dénonciations et la lutte contre les représailles.

Le responsable de l’audit est chargé de recevoir, d’enregistrer et d’enquêter sur les plaintes et les informations concernant les fautes, l’inefficacité et le gaspillage dans le comté.

Burgner a pris sa retraite après 27 ans au service de police d’Oswego, dont plus de huit ans en tant que chef. Il a également occupé divers postes au sein du département, notamment celui d’enquêteur, de sergent et de capitaine du Bureau des enquêtes.

« Cela a longtemps été une priorité de ce bureau de s’assurer que nous sommes responsables envers les citoyens que nous avons juré de servir », a déclaré Baird, soulignant les antécédents d’enquête de Burgner.

« Construire et maintenir la confiance du public est un élément crucial nécessaire au succès de tout organisme chargé de l’application de la loi, et un aspect clé de la création de cette confiance est une surveillance indépendante et impartiale », a déclaré Baird.