L’ancien mégadonor du GOP dévoile un plan pour aider les démocrates à retrouver la majorité parlementaire en 2024

Le magnat de l’immobilier milliardaire Rick Caruso, qui s’est présenté à la mairie de Los Angeles en 2022 en tant que démocrate après des années passées en tant que républicain, s’est engagé à apporter son soutien aux démocrates pour vaincre les candidats républicains en Californie en 2024, selon Politico.

Rick Caruso, le fondateur de sa société immobilière éponyme, qui a une valeur nette de 5,3 milliards de dollars, a perdu l’élection du maire de Los Angeles en 2022 face à la représentante démocrate Karen Bass de Californie au cours d’une campagne très disputée, qui l’a vu mener au premier tour de scrutin. Après sa défaite, Caruso – qui était républicain enregistré avant 2011 et brièvement de 2016 à 2019 avant de changer de parti – a déclaré à Politico qu’il le ferait. dépenser son propre argent pour élire des démocrates modérés à la Chambre en 2024, le plaçant en désaccord avec plusieurs candidats républicains sortants dont les sièges étaient jugés cruciaux pour gagner par l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy. (EN RELATION : L’héritier de Levi Strauss annonce sa candidature au poste de maire de San Francisco et promet d’embaucher davantage de flics)

« Nous devons faire bouger les choses et sortir de ces combats ridicules et constants, où tout le monde se donne des coups de pied dans le visage dans le bac à sable », a déclaré Caruso. « [I’ll] [s]cochez avec le thème central de l’obtention de modérés à la Chambre.

Rick Caruso a toujours été républicain. Il est devenu démocrate 18 jours seulement avant d’annoncer sa candidature à la mairie. Il n’y a qu’un seul véritable démocrate pro-choix dans cette course. pic.twitter.com/ePf8e737vm – Karen Basse (@KarenBassLA) 5 novembre 2022

Caruso est depuis longtemps un donateur politique et a donné argent aux groupes et candidats républicains en Californie, selon OpenSecrets.org

Caruso a contribué au maximum 26 400 $ au California House Majority Fund, un groupe dirigé par le représentant démocrate Pete Aguilar de Californie, qui est le président du caucus démocrate, a rapporté Politico. Caruso aurait également rencontré le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries et la représentante démocrate Suzanne DelBene de Washington, qui préside le comité de campagne du Congrès démocrate.

Caruso a également déclaré qu’il soutenait la campagne de réélection du président Joe Biden. « Il n’y a pas d’autre choix », a-t-il déclaré à Politico, ajoutant que « je vais m’appuyer sur tout cela ».

L’histoire de Caruso en tant que républicain a été un point clé de critique pour Bass lors de l’élection du maire, Bass affirmant que Caruso avait simplement changé de parti sans changer d’avis pour une position plus à gauche. Caruso, quant à lui, a mené une campagne ciblant la criminalité, la consommation de drogue et le sans-abrisme à grande échelle dans la ville – ce que certains commentateurs conservateurs comparé à une campagne républicaine, et qui a été soutenue par Elon Musk.

Parmi les nombreuses propriétés de Caruso dans la région de Los Angeles se trouve le Grove, un important centre commercial en plein air. Caruso a dépensé 104 millions de dollars pour sa campagne à la mairie, la majeure partie de l’argent lui appartenant, selon Politico, et n’a pas exclu une future candidature à une fonction publique en tant que démocrate.

« Nous avons toute notre majorité parce que nous avons gagné en Californie. Nous avons remporté ces sièges à la Chambre sur deux cycles », a déclaré McCarthy lors d’une conférence téléphonique en août, à laquelle la Daily Caller News Foundation a participé. Il a spécifiquement souligné les sièges détenus par les représentants républicains John Duarte du 13e district, David Valadao du 22e district et Mike Garcia du 27e district comme étant des sièges clés où les candidats du GOP ont gagné avec des marges étroites et qui devaient être conservés en 2024.

Le Parti républicain de Californie n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

