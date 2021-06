L’ancien médecin de Trump à la Maison Blanche et 13 autres législateurs du GOP demandent à Biden de passer un test cognitif pour évaluer la forme mentale – RT USA News

Le représentant américain Ronny Jackson (R-Texas), l’ancien médecin de la Maison Blanche qui a donné au président de l’époque, Donald Trump, un bilan de santé mentale sain, appelle le président Joe Biden à passer un test cognitif pour évaluer son aptitude à exercer ses fonctions.

« Le peuple américain devrait avoir une confiance absolue en son président », Jackson et 13 autres législateurs républicains ont déclaré jeudi dans une lettre à Biden. « Ils méritent de savoir qu’il ou elle peut exercer les fonctions de chef de l’État et de commandant en chef. Ils méritent une transparence totale sur les capacités mentales de leur plus haut dirigeant élu. »

Les législateurs ont exhorté Biden à se soumettre à un test cognitif « immédiatement » et publier les résultats, « pour que le peuple américain connaisse la pleine santé mentale et intellectuelle de son président, et pour donner l’exemple à tous les présidents à suivre à l’avenir. »

La lettre indiquait qu’avec des politiciens démocrates et des médias grand public remettant en question la santé mentale de Trump en 2018, le président avait subi une évaluation cognitive de Montréal (MOCA). Jackson a rapporté que Trump a obtenu un score parfait au test et que le médecin est devenu la cible de critiques des médias après avoir donné ce que ABC News a appelé, « une déclaration exceptionnellement élogieuse et publique de la bonne santé d’un président. »

Les médias ont également ridiculisé Trump sur la prétendue facilité de son test cognitif, mais les animateurs de CNN Don Lemon et Chris Cuomo ont bâclé une démonstration comique d’un tel examen à l’antenne.

Avec Biden faisant une série de gaffes sur la campagne présidentielle l’année dernière, Trump l’a appelé à passer un test cognitif pour prouver son acuité mentale. Le candidat démocrate a rejeté le défi de Trump et s’est moqué d’un journaliste qui a soulevé la question d’un test dans une interview en août.





« Allez mec, » Biden a déclaré au journaliste de Yahoo News Errol Barnett. « C’est comme vous dire, avant d’entrer dans ce programme, si vous aviez passé un test, preniez-vous de la cocaïne ou non. Qu’en penses-tu, hein ? Êtes-vous un drogué ? »

Les trébuchements mentaux de Biden se sont poursuivis depuis son entrée en fonction en janvier. Lors de son voyage en Europe la semaine dernière, il a commis des bévues telles qu’il a fait référence à plusieurs reprises à ‘Libye’ quand il voulait dire ‘Syrie’ et suggérant à tort que le Premier ministre britannique Boris Johnson avait négligé de présenter le président sud-africain Cyril Ramaphosa.





Le test MOCA est conçu pour montrer les premiers signes de déficience mentale. Jackson et les autres législateurs du GOP ont déclaré dans leur lettre qu’une telle évaluation est « pertinent » pour Biden, compte tenu de ses antécédents d’anévrismes associés à un accident vasculaire cérébral hémorragique.

« Certains comportements qui signalent que quelqu’un devrait passer l’examen incluent les patients qui se répètent, perdent fréquemment leurs clés de voiture, oublient des événements récents et plusieurs cas d’oubli de conversations », dit la lettre.

Malheureusement, votre manque de mémoire et vos difficultés cognitives ont été mis en évidence au cours de la dernière année. Malheureusement, votre déclin mental et votre oubli sont devenus plus apparents au cours des 18 derniers mois.

Les législateurs ont noté de tels exemples cette année comme un incident de mars dans lequel Biden a apparemment oublié le nom du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, son bâclé des noms, des titres et de l’heure lors d’une visite à Houston en février, et une déclaration de mai dans laquelle il a mal identifié l’avion qu’il a utilisé en tant que vice-président de l’administration Obama. Il a également semblé oublier une ligne de la déclaration d’indépendance de mars 2020.

La lettre soulignait également que lorsque les démocrates de la Chambre cherchaient en octobre dernier à créer une commission indépendante chargée d’examiner l’aptitude d’un président à exercer ses fonctions, le représentant Jamie Raskin (D-Maryland) a fait valoir qu’étant donné le vieillissement de la population, « Il n’est pas difficile de penser qu’il y aura des situations futures où l’état physique et mental du président pourrait nous créer des problèmes. »





Les législateurs républicains ont retourné cette citation contre Biden, en disant : « Nous sommes d’accord avec les déclarations du représentant Raskin. En tant que tel, nous vous encourageons à suivre l’exemple du président Trump en subissant un test cognitif dès que possible et en mettant immédiatement les résultats à la disposition du peuple américain. »

