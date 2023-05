L’ancien médecin de This Morning Ranj Singh dit que la culture à l’affiche est devenue « toxique »

Un médecin de la télévision qui travaillait auparavant sur This Morning d’ITV a déclaré que la culture de l’émission était devenue «toxique» et qu’il avait été «exclu» après avoir tenté de faire part de ses inquiétudes.

Le Dr Ranj Singh, qui a fait des apparitions régulières pour offrir des conseils médicaux, a déclaré qu’en 10 ans dans l’émission, il était devenu « de plus en plus inquiet de la façon dont les choses se passaient dans les coulisses et de la façon dont les gens, y compris moi-même, étaient traités ».

Comment la sortie de Phillip Schofield s’est-elle déroulée – et quelle suite pour This Morning? En savoir plus

Cela survient après que Phillip Schofield a démissionné d’ITV et a été abandonné par son agence artistique après avoir admis avoir menti au sujet d’une liaison avec un jeune collègue masculin sur This Morning.

La démission fait suite à des semaines de spéculations sur les tensions entre Schofield et sa co-présentatrice, Holly Willoughby, qui a depuis déclaré que Schofield avait initialement nié l’affaire et a qualifié l’aveu qu’il mentait de « très blessant ».

ITV a déclaré que les rumeurs de l’affaire avaient fait l’objet d’une enquête lorsqu’elles sont apparues pour la première fois au début de 2020, mais que Schofield, 61 ans, et le jeune homme « ont catégoriquement et à plusieurs reprises nié » toute relation.

Dans un message publié dimanche, Singh a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance de l’affaire et qu’il « aimait et appréciait sincèrement le travail » sur This Morning, mais que les problèmes avec l’émission « allaient bien au-delà » de Schofield.

« Il faut plus d’une personne pour créer une culture », a-t-il écrit.

Singh a déclaré qu’il avait fait part de ses inquiétudes concernant l’environnement de travail dans l’émission il y a environ deux ans avec la responsable de la journée d’ITV, Emma Gormley, et qu’il s’était senti particulièrement obligé de le faire parce qu’il avait été impliqué dans « la diversité, la lutte contre l’intimidation et la santé mentale ». projets de santé outre-Manche ».

« Je me suis alors retrouvé à être de moins en moins utilisé », a-t-il déclaré. « J’ai même porté mes préoccupations directement au sommet d’ITV: la culture de This Morning était devenue toxique, n’était plus alignée sur les valeurs d’ITV, et j’avais l’impression que parce que j’avais dénoncé, j’avais été éliminé. »

Singh a déclaré que « des choses comme l’intimidation et la discrimination sont très difficiles à prouver » et « aucun examen ou enquête n’est infaillible » mais qu’il était « assuré que certaines choses allaient être traitées et des changements apportés ».

« Je n’ai pas travaillé sur la série depuis », a-t-il écrit. « Et je ne suis pas le seul à avoir parlé ou vécu une expérience similaire. »

Un porte-parole d’ITV a déclaré: «Nous sommes désolés de lire le message du Dr Ranj aujourd’hui. Chez ITV, nous nous engageons pleinement à fournir toutes les opportunités à toute personne travaillant avec nous pour faire part de toute préoccupation ou commentaire qu’elle pourrait avoir.

« Suite à une plainte déposée par le Dr Ranj, nous avons nommé un conseiller externe et indépendant pour effectuer un examen. Cet examen externe n’a trouvé aucune preuve d’intimidation ou de discrimination.

Après la démission de Schofield, This Morning a continué avec les présentateurs de couverture Alison Hammond et Dermot O’Leary, tandis que Willoughby prend des vacances de deux semaines.

ITV a démenti les informations selon lesquelles This Morning est actuellement en cours d’examen et pourrait être supprimé à la suite de la controverse.