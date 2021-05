L’ancien médaillé d’or asiatique GM Khan décède à Pune

Le cavalier médaillé d’or des Jeux asiatiques de 1982, le colonel Gulam Mohammad Khan (retraité), est décédé samedi à Pune.

Le célèbre cavalier de 74 ans avait rejoint l’Académie militaire indienne en 1973.

Un an plus tard, il a été jugé meilleur cavalier de l’Académie et récompensé par les couleurs Polo et Riding.

De 1980 à 1990, il a été capitaine de l’équipe ASC, période pendant laquelle son équipe a remporté le titre national à six reprises et il est devenu quatre fois champion national individuel (concours complet).

En tant que membre de l’équipe qui a remporté la médaille d’or en concours complet aux Jeux asiatiques de 1982 à Delhi, le colonel Khan a remporté la médaille d’argent individuelle sur Goodwill.

Aux prochains Jeux Asiatiques, à Séoul, il était membre des équipes de dressage et de concours complet, remportant des médailles de bronze dans les deux équipes et gagnant la plus haute place de tous les cavaliers indiens, il était 4e en soirée et 9e en dressage.

