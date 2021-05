L’ancien mari de Shweta Tiwari, Abhinav Kohli, devra faire face à une action en justice de NCW après une vidéo explosive de vidéosurveillance? Voici ce que nous savons | Actualités télévisées

New Delhi: La bagarre entre l’actrice Shweta Tiwari et son ex-mari Abhinav Kohli est de plus en plus désordonnée et ne semble pas se terminer de si tôt.

En fait, maintenant, l’affaire a été reconnue par la Commission nationale pour les femmes (NCW) et Abhinav Kohli pourrait faire face à des conséquences juridiques pour avoir prétendument agressé physiquement l’actrice « Kasautii Zindagii Kay » et leur enfant, comme on le voit dans une vidéo qu’elle a téléchargée.

La vidéo de vidéosurveillance désormais supprimée de sa société résidentielle, dans laquelle Abhinav pourrait être vue en train de se faire physique avec Shweta, est devenue virale et il semble que le NCW ait récemment pris « connaissance de l’affaire ».

Mercredi 13 mai, la présidente du NCW, Rekha Sharma, s’est rendue sur Twitter pour reconnaître la vidéo explosive mise en ligne par l’actrice de télévision Shweta Tiwari où elle a été vue soumise à la force physique par son ex-mari Abhinav Kohli.

L’organisation a déclaré qu’elle était troublée par l’incident et a écrit au directeur général de la police du Maharashtra.

NCW a écrit: « @NCWIndia est perturbé par cet incident signalé et a pris connaissance de l’affaire. Le président @sharmarekha a écrit au DGP Maharashtra pour lui demander de se saisir immédiatement de l’affaire et de prendre les mesures appropriées conformément à la loi. »

Jetez un œil à leur tweet:

@NCWIndia est perturbé par cet incident signalé et a pris connaissance de l’affaire. Président @sharmarekha a écrit à la DGP Maharashtra pour lui demander de se saisir immédiatement de la question et de prendre les mesures appropriées conformément à la loi. – NCW (@NCWIndia) 12 mai 2021

L’acteur Abhinav Kohli s’est rendu sur Instagram le même jour (13 mai) pour répondre au tweet de NCW. Il a écrit: « Respecté président, je n’ai rien fait de mal. Je vous prie de demander au DGP Maharashtra d’enquêter sur la localisation de mon fils et de me le remettre. »

Jetez un œil à son post:

Sur le plan du travail, Shweta est actuellement à Cape Town pour tourner pour Khatron Ke Khiladi 11. La décision de l’actrice d’aller de l’avant avec ses engagements professionnels a été critiquée par Abhinav, qui l’a accusée d’avoir abandonné son fils Reyansh.

Abhinav a allégué que l’actrice avait laissé derrière elle leur jeune fils Reyansh dans une chambre d’hôtel et bien qu’il n’accepte pas sa participation à l’émission, elle a continué.

Shweta et Abhinav se sont mariés en 2013. Le couple divorcé a un fils nommé Reyansh Kohli.

Avant Abhinav, Shweta était mariée à l’acteur Raja Chaudhary. Ils ont divorcé en 2007 après neuf ans de mariage. Shweta a une fille Palak Tiwari avec lui.