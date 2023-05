L’ancien mannequin d’Instagram, 28 ans, emprisonné ENCORE alors que sa mère s’est tournée vers le crime lorsque la toxicomanie est devenue incontrôlable

Une ancienne mannequin d’Instagram qui avait déjà été emprisonnée pour une série de crimes est maintenant de nouveau enfermée après que sa toxicomanie soit devenue incontrôlable.

La mère d’un enfant, Monique Agostino, 28 ans, a été condamnée à neuf mois d’emprisonnement avec une période de cinq mois sans libération conditionnelle trois ans seulement après avoir purgé une peine dans l’une des prisons les plus dures d’Australie.

Le mannequin Instagram a de nouveau été condamné à la prison Crédit : Facebook

Elle a plaidé coupable à une série de crimes Crédit : Facebook

Agostino a déjà purgé une peine de deux ans en Nouvelle-Galles du Sud Crédit : Police de la Nouvelle-Galles du Sud

Apparaissant au Sutherland Local de Sydney Rechercherl’ex-mannequin a plaidé coupable d’avoir possédé la carte d’identité de quelqu’un d’autre pour commettre une fraude, un vol, une possession de drogue, de la drogue conduiteen possession de biens suspectés d’avoir été volés et conduite une voiture non immatriculée et non assurée pendant la disqualification.

Le tribunal a appris que police avait un total de 15 mandats d’arrêt contre Agostino au cours des quatre dernières années, rapporte news.com.au.

Ce serait sa deuxième fois derrière les barreaux car Agostino a été condamnée à deux ans au centre correctionnel pour femmes de Silverwater en septembre 2020.

Le mannequin qui avait travaillé comme réel agent immobilier, a plaidé coupable à une série de vols masqués avec adolescentsdélits liés à la drogue et possession d’un couteau dans Target.

La maman avait des milliers de followers sur Instagram, où elle postait régulièrement des photos en bikini et même en costume de catwoman.

Mais elle s’est tournée vers crime en 2018, lorsqu’elle est devenue conductrice d’évasion pour un groupe d’adolescents qui ont cambriolé un restaurant italien et tenté de s’introduire dans un magasin de fruits et un café.

Elle a ensuite été arrêtée pour une série d’autres crimes, notamment la fraude par carte de crédit, la possession d’un couteau et des infractions liées à la drogue.

Agostino a fait appel de la peine alors qu’il purgeait sa peine et a été libéré sous caution.

Avant que son appel ne soit entendu, elle a été arrêtée par des détectives parce qu’elle avait enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution.

Mais l’appel a été rejeté après qu’elle ne se soit pas présentée rechercher date.

Le rechercher a appris jeudi que sa consommation de drogue était devenue incontrôlable lorsqu’elle avait perdu son permis de travailler comme réel agent immobilier.

Son avocat a déclaré au tribunal qu’Agostino avait « beaucoup de potentiel » et étudiait un cours de commerce électronique en ligne.

Il a déclaré: « Elle est relativement jeune … bien qu’elle ait parcouru beaucoup de kilomètres dans la vie à bien des égards.

« Si vous lui parlez directement, vous seriez impressionné. C’est une personne intelligente qui a utilisé ses capacités pour des (raisons) criminelles au lieu de raisons constructives… cela ne veut pas dire qu’il en sera toujours ainsi.

Le magistrat Hugh Donnelly a déclaré que selon le rapport psychologique d’Agostino, elle consommait régulièrement des amphétamines jusqu’à son arrestation et que les plans de son avocat pour une peine communautaire n’aideraient pas sa toxicomanie.

Il a déclaré: « Plus de 10 mandats ont été exécutés depuis 2019 », notant qu’elle avait un dossier de ne pas se présenter au tribunal.

« C’est une récidiviste quand il s’agit de conduite alors qu’elle est disqualifiée – c’est au moins la troisième fois qu’elle se présente devant le tribunal pour cela », a-t-il ajouté.

Son avocat a admis que son piètre dossier montrait un « pied de nez déterminé à la loi » mais a dit, « nous sommes tous un travail en cours ».

Agostino avait des milliers d’abonnés Instagram

La mère travaillait auparavant comme agent immobilier