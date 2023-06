L’ancien mannequin de Playboy, Joy Corrigan, réchauffe les bikinis des mannequins lors de la Paraiso Swim Week de Miami

Joy Corrigan réchauffe le Sunshine State.

L’ancien mannequin de Playboy, qui compte près d’un million d’abonnés sur Instagram, a défilé jeudi pour Beach Bunny Swimwear. Le défilé de mode fait partie de la Paraiso Miami Swim Week annuelle, où les créateurs de maillots de bain présentent leurs nouvelles et prochaines collections.

La blonde sculpturale a dévoilé son physique ciselé sur le podium tout en balançant un mélange de bikinis.

La star a affiché ses traits ensoleillés et ses vagues de plage tout en arborant un bikini licou noir qu’elle a associé à des bijoux et des gants d’opéra en satin. Pour un autre look, elle s’est glissée dans un deux pièces rose bubblegum étincelant aux côtés de bottes rose vif scintillantes. La pin-up a également fait tourner les têtes avec un bikini éblouissant de corail associé à des talons aiguilles ornés de lanières.

La ligne de maillots de bain, qui a été lancée en 2003, a mis en vedette Kate Upton, la célèbre couverture de Sports Illustrated Swimsuit, en 2007. Corrigan a également figuré dans les défilés de Paraiso Miami Beach l’année dernière. Elle est déjà apparue sur les pages de Maxim France et GQ, entre autres.

Corrigan a également fait sa marque dans les films. Elle est apparue aux côtés d’Arnold Schwarzenegger dans « Aftermath » en 2017, suivi de « Reprisal » en 2018 avec Bruce Willis.

En 2020, Corrigan a parlé à Fox News Digital de la réaction de ses parents à son apparition dans Playboy.

« J’ai ramené quelques magazines à la maison, et dès que mon père a vu Playboy, il est juste sorti de la pièce et n’a pas dit un mot », se souvient Corrigan à l’époque. « J’ai dit: ‘Papa, ne t’inquiète pas, ce n’est pas nu.’ J’ai fait le numéro non nu même si c’était assez révélateur. Mais ça n’avait pas d’importance parce que j’ai grandi dans un environnement assez religieux où nous allions à l’église tous les mercredis et dimanches. Mon père n’était pas content. Ma mère lui a crié : « Bébé, les temps ont changé ! C’est différent maintenant ! » Elle essayait de faire sonner OK.

« Elle était si fière de moi, » gloussa Corrigan. « Je pense que mon père était fier de moi aussi, mais il ne voulait tout simplement pas le dire. »

En 1953, à une époque où les États pouvaient légalement interdire les contraceptifs et où le mot « enceinte » n’était pas autorisé sur « I Love Lucy », Hugh Hefner a publié le premier numéro de Playboy, avec des photos nues de Marilyn Monroe et une promesse éditoriale « d’humour, raffinement et piquant. »

Dans les années 1970, le magazine Playboy comptait plus de 7 millions de lecteurs et avait inspiré des imitations plus torrides telles que Penthouse et Hustler. La concurrence et Internet ont réduit le tirage à moins de 3 millions au 21e siècle, et le nombre de numéros publiés chaque année a été réduit de 12 à 11.

En 2015, Playboy a cessé de publier des images de femmes nues, invoquant la prolifération de la nudité sur Internet. La publication a restauré sa nudité traditionnelle en 2017, peu avant la mort de Hefner.

Corrigan a également révélé sa routine d’entraînement sans fioritures.

« J’adore mettre de l’huile de coco MCT dans mon café », a expliqué Corrigan. « J’ai l’impression que cela me donne de l’énergie et réduit mon appétit. J’ai aussi l’impression que je peux courir plus loin et plus fort. Je m’assure également que mon alimentation est composée à 70 % de légumes et à 30 % d’autre chose. Faire le plein de fruits et de légumes me donne les nutriments et l’énergie dont j’ai besoin, et je n’ai pas autant envie de pizzas et de gâteaux. Je m’entraîne aussi tous les jours. Le jogging et le yoga sont mes préférés. Mais j’essaie de ne pas être trop dur avec moi-même. Si je me fais plaisir, alors eh bien, demain c’est un nouveau jour. »

Corrigan a également réfléchi à sa croissance renommée des médias sociaux et les trolls qui vont avec.

« Heureusement, mes abonnés sont gentils et aimables », a-t-elle déclaré. « Mais chaque fois que je reçois un troll occasionnel, j’appuie simplement sur le bouton de blocage. Mais cela va venir avec le fait d’être aux yeux du public. Je me souviens qu’une fois, il y avait un article où quelqu’un a écrit des choses horribles sur moi, me comparant à une mante religieuse. .

« Je me souviens juste d’avoir pleuré dessus. Ensuite, j’ai dû m’arrêter parce que si je veux continuer cette carrière, je ne peux pas me laisser pleurer ou être blessé à chaque fois que quelqu’un dit quelque chose de négatif à mon sujet. J’ai pris cette décision à ce moment-là. et là. Bien sûr, parfois ça fait encore mal, mais je ne pleure plus dessus. Je mets juste mon attention et mon énergie sur les choses positives de ma vie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.