L’ancien manager des Cubs, Joe Maddon, prendra la parole lors de la soirée Brown & Gold de l’USF – Shaw Local

JOLIET – Joe Maddon, le manager qui a aidé l’organisation des Chicago Cubs à briser sa sécheresse de 108 ans dans les World Series en 2016, sera le conférencier invité à la 44e édition de la Brown & Gold Night de l’Université de St. Francis. L’événement aura lieu le 13 février au Pat Sullivan Center sur le campus de l’USF.

Gérant de l’année à trois reprises, Maddon a travaillé avec deux autres organisations en plus des Cubs. Plus récemment, il était avec les Angels de Los Angeles, où il a effectué deux périodes de service, tout en obtenant sa première opportunité de gestion à temps plein avec les Rays de Tampa Bay.

En tout, Maddon a réussi au niveau des ligues majeures au cours de 19 de ses 45 années et plus dans le baseball professionnel. Pendant ce temps, il a amassé 1 382 victoires, ce qui le classe au 32e rang de tous les temps, dont 32 victoires en séries éliminatoires en carrière, le neuvième plus grand nombre de l’histoire.

Maddon a également été responsable de deux des meilleurs revirements de l’histoire de la MLB avec les Rays 2008 et les Cubs 2015. Les Rays sont passés de la pire équipe de baseball – un record de 66-96 en 2007 – à 97-65 et ont remporté le fanion de la Ligue américaine en 2008. Les Cubs sont également allés 97-65 lors de la première année de Maddon à la barre après que l’équipe soit allée 73-89 en 2014. Un an plus tard, les Cubs ont remporté leur premier titre de la Série mondiale depuis 1908, avec une fiche de 103-58-1. Il a marqué le plus de victoires en une saison pour l’organisation depuis 1910, lorsque cette équipe a remporté 104 victoires.

Maddon sera le deuxième membre de l’équipe de championnat des Cubs World Series à prendre la parole lors de la Brown & Gold Night de l’USF. L’ancien receveur David Ross a pris la parole en janvier 2017, juste après la victoire de la série.

Maddon se joint également à Ross pour avoir écrit un livre, qui est sorti cet automne. Co-écrit avec l’écrivain sportif primé Tom Verducci, “The Book of Joe” est un mémoire du parcours de Maddon dans la vie et le baseball.

Maddon est encore une autre dans la longue liste de célébrités sportives à prendre la parole lors de la Brown & Gold Night de l’USF, qui a présenté 17 intronisés au Temple de la renommée. Parmi la liste figuraient John Wooden, Al McGuire et Ray Meyer au basket-ball; Dick Butkus, Mike Ditka, Dan Hampton, Brian Urlacher, Paul Hornung et Bart Starr du football ; et Fergie Jenkins et Frank Thomas du diamant. D’autres ont inclus l’entraîneur de lutte de l’Iowa Dan Gable et l’attaquant des Blackhawks Denis Savard, ainsi que Gordie Gillespie de l’USF, l’un des entraîneurs les plus gagnants de tous les temps au baseball universitaire.

La collecte de fonds annuelle commence par un bar payant à 17 h 30, suivi d’un souper à 19 h et du programme à 20 h. L’événement comprendra également un encan silencieux et un encan en direct. Aucune demande d’autographe ne sera accordée le soir de l’événement.

Les billets sont disponibles pour 65 $ chacun ou une table de 10 pour 650 $. Des commandites d’entreprise sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez le département des sports de l’USF au 815-740-3842 ou www.gofightingsaints.com.