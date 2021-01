LONDRES: L’ancien manager de Manchester United et de l’Écosse Tommy Docherty, populairement connu sous le nom de « The Doc », est décédé des suites d’une longue maladie à l’âge de 92 ans, a annoncé jeudi sa famille.

Docherty a géré 12 clubs – dont Chelsea et Aston Villa et un passage en Australie – après une carrière de joueur qui comprenait 25 sélections pour l’Écosse entre 1951-59 et plus de 300 matchs à Preston North End.

« Nous sommes profondément attristés par le décès de Tommy Docherty, qui nous a menés à la victoire en FA Cup en 1977 avec une équipe passionnante et offensive dans les meilleures traditions de Manchester United », a déclaré United sur Twitter.

Docherty était à Old Trafford de 1972 à 1977, en remplacement de Frank O’Farrell, avec la victoire finale de la FA Cup 2-1 sur Liverpool de Bob Paisley un moment fort.

Il a été limogé en 1977 après une liaison extra-conjugale avec l’épouse du physio United.