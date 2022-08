L’ancien manager de Manchester United, Alex Ferguson, est en cour pour défendre Ryan Giggs

Sir Alex Ferguson a déclaré à un tribunal de Manchester qu’il n’avait jamais vu Ryan Giggs s’emporter alors qu’il témoignait pour défendre son ex-joueur. L’ancien entraîneur de Manchester United, 80 ans, a parlé de sa relation au club avec Giggs, qui est jugé pour agressant son ex-petite amie Kate Greville, rapporte DPA.

Sir Alex a déclaré vendredi au tribunal que Giggs avait un “tempérament fantastique”, ajoutant: “Pour avoir une carrière aussi longue qu’il l’a fait dans une position difficile, en termes d’énergie, il a rempli tout ce que nous avions toujours souhaité.”

Il a déclaré que Giggs était “sans aucun doute le meilleur exemple que nous ayons eu au club” et “tout le monde considérait Ryan Giggs comme le numéro un”. L’avocat de Giggs, Chris Daw, lui a demandé s’il l’avait déjà vu “perdre son sang-froid ou devenir agressif”. , Sir Alex a répondu: “Non.”

Giggs, 48 ​​ans, nie avoir utilisé un comportement de contrôle et de coercition contre Mme Greville, 38 ans, entre août 2017 et novembre 2020, l’agressant, causant des lésions corporelles réelles et l’agression simple de sa sœur cadette, Emma Greville, 26 ans.

Donnant des preuves plus tôt dans la semaine, Giggs a déclaré au jury qu’il avait été infidèle dans toutes ses relations précédentes mais qu’il n’avait jamais agressé une femme. femme », a reconnu qu’il était un« flirt par nature », et a confirmé qu’il avait menti plus d’une fois à son ex-femme Stacey et à la responsable des relations publiques, Mme Greville.

