L’ancien manager de Man United, Sir Alex Ferguson, appelé comme témoin de moralité

Vendredi, Sir Alex Ferguson a témoigné lors du procès pour voies de fait de Ryan Giggs. Photo de Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

MANCHESTER, Angleterre – L’ancien entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a été appelé vendredi comme témoin de moralité pour Ryan Giggs dans une affaire judiciaire impliquant l’ancien footballeur de Premier League.

Giggs est jugé pour voies de fait et recours à un comportement coercitif contre une ex-petite amie.

Ferguson, âgé de 80 ans, qui témoignait dans la salle d’audience le jour 10 du procès, a déclaré que Giggs avait un “tempérament fantastique”.

Il a déclaré au tribunal: “Pour avoir une carrière aussi longue qu’il l’a fait dans une position difficile, en termes d’énergie, il a rempli tout ce que nous avons toujours souhaité.”

“Tout le monde considérait Ryan Giggs comme le numéro un”, a-t-il ajouté.

Interrogé par l’avocat de Giggs s’il avait déjà vu son ancien joueur “perdre son sang-froid ou devenir agressif”, Ferguson a répondu : “Non”.

Ferguson a déclaré que Giggs était assez fort pour prendre “le bout pointu de ma langue”.

“J’ai beaucoup utilisé Ryan dans le sens où, quand je perdais mon sang-froid à propos de la performance, j’utilisais parfois Ryan comme exemple”, a déclaré Ferguson.

“Tout le monde”, a-t-il ajouté, “dans le vestiaire penserait:” Si Ryan Giggs peut le supporter, nous pouvons tous le supporter. “”

Giggs, 48 ​​ans, est accusé d’avoir agressé Kate Greville, 36 ans, et d’avoir causé des lésions corporelles réelles à son domicile de Worsley, dans le Grand Manchester, en novembre 2020. Il est également accusé de voies de fait simples contre la sœur cadette de Greville lors du même incident, ainsi qu’un comportement de contrôle et de coercition envers son ancienne petite amie entre août 2017 et novembre 2020.

Giggs a nié toutes les accusations.

Il a démissionné de son poste de manager de l’équipe nationale du Pays de Galles en juin, affirmant qu’il ne voulait pas compromettre les préparatifs de la Coupe du monde plus tard cette année au Qatar. Il était en congé depuis novembre.

Ferguson, qui a été manager de United de 1986 à 2013, a rappelé que Giggs avait fait ses débuts dans l’équipe à l’âge de 17 ans.

“Le truc, c’est que la presse a commencé à le comparer à [former United star] George Best. Nous avons dû faire face à beaucoup d’attention sur le garçon. J’ai dit à sa mère : ‘Regarde, si tu peux me faire confiance. Je vais m’occuper de lui.'”

Ferguson a ajouté: “Quand quelqu’un dit que vous êtes le prochain George Best, c’est un gros problème. Mais le garçon était génial, pas de problèmes.”

Au cours du procès, Giggs a déclaré qu’il était justifié qu’il ait une réputation d’infidélité, mais a déclaré qu’il n’avait “jamais” agressé physiquement une femme.