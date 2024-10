L’ancien manager de l’USMNT, Gregg Berhalter, nommé directeur du football et entraîneur-chef du Chicago Fire : sources

L’ancien entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a été embauché comme directeur du football et entraîneur-chef du Chicago Fire, selon des sources informées de la décision.

L’annonce officielle est attendue mardi.

Berhalter, 51 ans, a été licencié de son poste d’entraîneur de l’équipe américaine après que celle-ci n’ait pas réussi à sortir de la phase de groupes de la Copa America cet été. Berhalter avait déjà mené les États-Unis à la Coupe du monde en 2022, où les Américains étaient sortis de la phase de groupes avant de s’incliner face aux Pays-Bas en huitièmes de finale. Berhalter a établi un bilan de 44-17-13 en 74 matches en tant qu’entraîneur-chef de l’USMNT et 29 Bilan de -9-7 en compétitions officielles au cours de son mandat, remportant la Gold Cup 2021 et deux titres de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Berhalter supervisera tous les aspects des opérations sportives du Fire, y compris la première équipe, l’équipe MLS Next Pro Fire FC II et l’académie. Il devrait commencer à assumer son double rôle une fois que le Fire aura terminé la saison régulière le 19 octobre. Berhalter relèvera directement du propriétaire Joe Mansueto.

Le directeur sportif du Chicago Fire, Georg Heitz, a annoncé en août qu’il quitterait le club pour retourner en Europe à la fin de la saison. L’entraîneur actuel du Fire, Frank Klopas, quittera ses fonctions à la fin de la saison et assumera un nouveau rôle au sein du club en tant que vice-président du football. Membre de l’anneau d’honneur du Fire, Klopas a été manager par intérim à deux reprises au cours des quatre dernières saisons avant d’être nommé entraîneur-chef jusqu’en 2024.

Berhalter, qui vit à Chicago depuis plusieurs années, restera à Windy City pour tenter de redresser une équipe de Fire qui a été l’une des pires de la ligue au cours des 15 dernières années.

Le Fire n’a participé aux séries éliminatoires que deux fois depuis 2010 et s’est classé 20e ou moins au classement au cours de huit des 10 dernières saisons. Bien qu’il soit l’une des équipes les plus dépensières de la MLS sur le marché des transferts sous Mansueto, qui a pris le contrôle total de l’équipe en 2019, le Fire a raté plusieurs mouvements importants et n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires au cours de chacune des cinq dernières saisons. . Chicago occupe la dernière place de la Conférence Est avec une fiche de 7-17-9 avec un match à jouer.

Berhalter a auparavant été directeur sportif et entraîneur-chef du Columbus Crew de 2013 à 2018. Il a mené le Crew à un record de 67-58-45 en saison régulière et a participé aux séries éliminatoires au cours de quatre saisons sur cinq, y compris un voyage en Coupe MLS. en 2015 et un déplacement en finale de la Conférence Est en 2017.

Les Fire sont prêts à connaître des changements majeurs sous Berhalter. Chicago devrait avoir deux places de joueurs désignés ouvertes après le départ de Xherdan Shaqiri (et avec Gastón Giménez en mesure d’être racheté), et avoir plusieurs autres joueurs sortant de la dernière année de leurs contrats garantis, notamment les défenseurs centraux Rafael Czichos et Wyatt Omsberg, le milieu de terrain Fabian Herbers, l’arrière droit Allan Arigoni et plusieurs joueurs de la liste supplémentaire. D’autres joueurs devraient entrer dans les dernières années de leur contrat en 2025, notamment l’attaquant Tom Barlow, Giménez, l’ailier Chris Mueller, le défenseur central Tobias Salquist et le défenseur Arnaud Souquet.

