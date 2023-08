L’ancien manager de Lil Tay soupçonne que la mort d’un influenceur adolescent était un coup publicitaire

Los Angeles — EXCLUSIF: Une publication Instagram mercredi a affirmé que Lil Tay, un jeune influenceur avec plus de trois millions de followers, était décédé subitement. Maintenant, un nouveau rapport a fait surface selon lequel l’adolescente est toujours en vie – et son ancien manager s’interroge sur « un motif alternatif derrière cet événement ».

Tay est rapidement devenue célèbre sur Internet en 2018 alors qu’elle n’avait que 9 ans, gagnant en notoriété en publiant des vidéos énergiques et remplies de jurons mettant en vedette des voitures qu’elle prétendait s’être achetées et des poignées d’argent qu’elle agitait entre ses mains.

La jeune fille disparut des yeux du public aussi vite qu’elle y était entrée. Mercredi, une publication a été partagée sur son compte Instagram, la première depuis juin 2018, affirmant qu’elle et son frère aîné Jason étaient tous les deux décédés.

Jeudi, Lil Tay aurait déclaré à TMZ : « Je veux qu’il soit clair que mon frère et moi sommes sains et saufs. » Elle a également affirmé que son « compte Instagram avait été compromis ».

En réponse, son ancien manager Harry Tsang a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’il trouvait « un soulagement dans le fait qu’elle est en sécurité ».

« Cependant, je pense que l’incident de piratage signalé n’a peut-être pas eu lieu », a déclaré Tsang, qui a noté qu’il n’avait pas parlé à la famille depuis deux ans. « Ma justification pour cette perspective est double : premièrement, la restauration d’un compte compromis sur des plateformes telles que Meta/Instagram ne nécessite généralement pas un délai de 24 heures.

« Deuxièmement, les actions du frère de Liltay, réputé pour sa propension aux mesures extrêmes, m’amènent à émettre l’hypothèse d’un motif alternatif derrière cet événement », a allégué Tsang avant d’affirmer : « Il est concevable que l’intention derrière ces événements puisse être enracinée dans un effort soutirer illégalement des fonds à des supporters dévoués et à des passants involontaires. »

« Simultanément, si le motif sous-jacent est effectivement de raviver la notoriété de Liltay dans la sphère publique, je soutiens que de telles actions démontrent un certain degré d’irresponsabilité », a conclu Tsang. « Il est essentiel de considérer les répercussions potentielles de l’utilisation de telles tactiques, en particulier compte tenu de leur impact potentiel sur les perceptions et les sentiments d’un public plus large. »

Fox News Digital a contacté Meta, la société mère d’Instagram, pour commentaires. Fox News Digital a contacté mercredi le service de police de Vancouver, où vit actuellement le père de Lil Tay, Christopher Hope, et d’où vient la famille.

Les autorités de Vancouver ont confirmé qu’aucun décès n’avait été signalé et que les autorités n’enquêtaient pas.

La police de Los Angeles, où la mère de Lil Tay, Angela Tian, ​​a vécu à un moment donné avec sa fille et son fils, a également confirmé qu’il n’y avait pas d’enquête active. Le bureau du coroner du comté a indiqué qu’il n’avait aucun dossier pour Lil Tay ou son frère Jason.

Après avoir contacté son père, son assistant a déclaré à Fox News Digital mercredi : « Il dit qu’il n’a rien à dire à ce sujet, il ne peut pas faire de commentaire. » Son profil professionnel sur le site de son cabinet d’avocats a ensuite été supprimé.

La déclaration originale annonçant la mort de Lil Tay – qui fait référence au vrai nom de la star en tant que Claire Hope – disait: « C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire. Nous n’avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible. Ce résultat était tout à fait inattendu et nous a tous laissés sous le choc.

« Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin », a-t-il poursuivi. « Pendant cette période d’immense regret, nous demandons gentiment la confidentialité alors que nous pleurons cette perte accablante, car les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l’objet d’une enquête.

« Claire restera à jamais dans nos cœurs, son absence laissant un vide irremplaçable qui sera ressenti par tous ceux qui l’ont connue et aimée. »

Suite aux premières nouvelles du décès de Lil Tay mercredi, Tsang a appelé à la prudence concernant « la situation ». « Vers 9h00, heure normale du Pacifique, la famille de Liltay a publié une déclaration officielle annonçant son décès, ainsi que le décès de son frère », a déclaré Tsang. « Suite à cette annonce, j’ai été en communication avec des personnes qui ont une compréhension intime de la situation de la famille. »

Il a poursuivi : « Compte tenu de la complexité des circonstances actuelles, je suis à un point où je ne peux pas définitivement confirmer ou infirmer la légitimité de la déclaration émise par la famille. Cette situation appelle à un examen prudent et au respect des sensibilités impliquées. Mon engagement demeure concentré sur la fourniture de mises à jour à la fois fiables et opportunes. »

« Dans des moments comme ceux-ci, il est impératif que nous donnions la priorité à l’exactitude et à l’empathie. J’encourage tout le monde à s’appuyer sur des sources d’information fiables et officielles. Nous devons faire preuve de patience en attendant de nouveaux développements avant de tirer des conclusions. »

Le bref passage de Lil Tay sous les projecteurs a été chargé de controverse. Outre la nature de son personnage en ligne – elle a répété à plusieurs reprises aux téléspectateurs qu’elle était riche parce qu’elle avait décidé d’obtenir de l’argent et qu’elle était également une décrocheuse de Harvard – il y avait plusieurs problèmes concernant sa famille.

La spéculation a commencé à monter que sa mère l’a encouragée à se comporter comme elle l’a fait dans ses vidéos afin que Lil Tay puisse attirer l’attention. Le duo est apparu ensemble sur « Good Morning America » ​​pour contester ces rumeurs.

Angela, qui travaillait auparavant dans une société immobilière, aurait filmé du contenu avec sa fille dans les propriétés des clients, selon son ancien patron. Il a également affirmé que le jeune influenceur s’était filmé dans sa voiture sans son autorisation.

« Je n’ai tourné dans la maison de personne d’autre », a déclaré Lil Tay à l’époque. « Personne ne peut prouver que je l’ai fait. »

Peu de temps après, Angela a affirmé que le frère aîné de Lil Tay avait réalisé ses vidéos. Juste avant la publication de l’interview de Buzzfeed, une vidéo divulguée montrait Jason, qui avait 16 ans à l’époque, nourrissant ses répliques remplies d’agressivité et de grossièretés.

Lil Tay a brusquement cessé de créer ses vidéos à l’été 2018, mais parfois ses abonnés recevaient encore des mises à jour de sa page de médias sociaux, notamment à propos de la bataille de garde prétendument explosive entre ses parents.