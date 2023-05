L’ancien manager de l’Angleterre Peter Taylor explique pourquoi il a pris en charge Maldon & Tiptree au huitième rang

Peter Taylor a déclaré qu’il « aimait vraiment » diriger dans le huitième niveau du football anglais, avec Maldon & Tiptree, basé dans l’Essex, dans le nord de l’Isthmian.

Alors qu’il les a récemment menés au 15e rang sur 20 équipes, l’ancien manager intérimaire de l’Angleterre pense qu’il y a des joueurs talentueux dans l’équipe qui ont la capacité de grimper quatre divisions plus haut et de se présenter pour une équipe de la Ligue de football.

Venant de terminer sa 37e année de management, dont 16 passées dans les quatre premiers niveaux du football anglais, Taylor a certainement les références pour savoir de quoi il parle. Quoi qu’il en soit, il apprécie clairement son temps à la tête de Maldon & Tiptree, et le désir de réussir est évident lorsqu’il parle à QuatreQuatreDeux.

« Maldon et Tiptree ont un petit projet pour faire entrer de bons jeunes joueurs dans le club qui finiront par rejoindre la Ligue de football », a déclaré Taylor. FFT. « Ils m’ont appelé et m’ont proposé l’idée. Cela me convient à moi et à ma vie à la minute, parce que je veux faire quelque chose et être sur le terrain d’entraînement quelques fois par semaine est quelque chose que j’apprécie vraiment. Le club est à 25 milles de chez moi et même si c’est un niveau inférieur, les joueurs sont impatients et désespérés de bien faire.

« Même si j’ai 70 ans, j’ai l’impression que je m’améliore encore parce que vous apprenez de chaque expérience, quel que soit votre niveau. Je suis encore assez ouvert pour apprendre et j’ai toujours envie d’être sur le terrain d’entraînement. La seule chose qui me frustre, c’est que je ne peux pas démontrer comme je le faisais avant. J’étais un joueur à moitié décent et je pouvais mettre une balle où je le voulais, mais je ne peux pas le faire. C’est frustrant, mais l’esprit est toujours bon et mon sens de l’humour est toujours bon, je pense.

« J’ai eu un nouveau genou mis en place il y a environ quatre ans qui m’a un peu gâché et qui m’empêchait même d’aller sur le terrain d’entraînement au début, mais c’est parfait maintenant – pas pour faire des démonstrations mais pour travailler. J’ai peut-être 70 ans mais je sors marcher tous les jours et je continue à tourner. Si je n’avais pas l’impression de regarder la partie sur le terrain d’entraînement, je n’irais pas le faire, mais je ne pense pas que ce soit le cas. J’espère que je peux continue parce que tu es mort depuis longtemps, alors tant que je peux le faire, je le ferai. »

Taylor a une carrière variée de 37 ans dans la gestion, travaillant en grande partie dans la Ligue de football, bien qu’il ait été le patron de Leicester City en 2000, ainsi que des moments en charge de l’équipe nationale de Bahreïn et des Kerala Blasters en Inde.

Cependant, son moment le plus fier est peut-être venu lorsqu’il a été nommé entraîneur par intérim de l’Angleterre pour un match contre l’Italie en novembre 2000. Bien que son temps dans l’abri des joueurs n’ait duré qu’un match et qu’il ait perdu, il a vraiment apprécié l’expérience.

« En tant que garçon de Rochford dans l’Essex qui voulait désespérément être footballeur puis entraîneur, avoir la chance de diriger l’Angleterre pour un match est quelque chose que je n’aurais jamais pensé arriver, peu importe à quel point j’étais déterminé à ce que cela puisse », Taylor a dit.

« Mais ça l’a fait et personne ne peut m’enlever ça. C’est la seule fois où j’ai dirigé une équipe quand je savais que ce serait le seul match pour lequel je le ferais, alors j’ai décidé tôt que j’allais pour profiter de chaque seconde. Si j’avais eu un contrat avec l’Angleterre et que mon travail dépendait de chaque résultat, je n’aurais peut-être pas autant apprécié, mais ce n’était pas le cas – je savais que c’était pour un match , j’ai choisi une équipe plus jeune et j’ai apprécié. Je pense que les joueurs aussi. »

Le moment le plus notable de son court mandat a été de confier à David Beckham le titre de capitaine anglais. Toujours à seulement 25 ans, Beckham a continué à porter le brassard pendant six ans supplémentaires, justifiant la décision de Taylor.

« C’était bien parce que ça a si bien fonctionné. J’avais aussi Gareth Southgate et Gary Neville dans l’équipe, et si vous y repensez, vous pourriez penser: » Attendez, ils auraient été de bien meilleurs capitaines que David « , mais Je suis allé pour lui.

« Après la Coupe du monde de 1998, lorsqu’il a été expulsé contre l’Argentine, il s’est fait tabasser par tous les supporters du pays, à l’exception des supporters de Manchester United, et j’ai pensé : » Quel caractère a ce garçon ? ». Ce que les gens n’apprécient pas, c’est que chaque fois qu’il y avait une séance amicale ou une séance d’entraînement, David était là – il ne manquait jamais et il mérite beaucoup de crédit pour cela.

« Si David fait quelque chose, il le fait bien… et s’il devait être capitaine, il aurait travaillé incroyablement dur pour être un bon capitaine. »