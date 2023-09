L’ancien manager de la jeunesse anglaise estime que les entraîneurs locaux n’ont pas de chance équitable en Angleterre

L’ancien manager de l’Angleterre U20 et actuel patron de Carlisle United, Paul Simpson, estime que les entraîneurs britanniques n’ont pas autant d’opportunités dans le football anglais que leurs homologues étrangers.

Simpson a travaillé dans des clubs tels que Preston North End, Bristol City, Shrewsbury Town et Stockport County au cours de sa carrière, bien que le patron de League One n’ait même jamais reniflé l’idée d’atteindre la Premier League.

Au début de la saison 2023/24 de Premier League, huit des 20 managers étaient originaires du Royaume-Uni, dont cinq avaient moins de 50 ans. Cependant, Simpson, qui a remporté la Coupe du monde U20 avec l’Angleterre en 2017, suggère que les clubs préfèrent les options alternatives aux autocars britanniques.

Paul Simpson est désormais le manager de Carlisle United (Crédit image : Getty Images)

Parler à QuatreQuatreDeuxSimpson souligne la confiance des Pays-Bas dans la constitution de leurs propres entraîneurs, déplorant le manque de similitude avec l’Angleterre.

« Je pense que le fait que nous soyons Anglais ou Britanniques va à notre encontre », dit Simpson. FFT. « Il est plus sexy pour les clubs de faire appel à des entraîneurs étrangers, et lorsque cela se produit, il fera venir quatre ou cinq assistants de son propre pays, ce qui refusera des ouvertures à quatre ou cinq d’ici.

« Ne vous méprenez pas, beaucoup d’entraîneurs continentaux sont excellents, mais les entraîneurs locaux n’ont pas de chance équitable malgré le fait que la FA dispose d’un excellent système éducatif.

« J’ai fait ma licence professionnelle aux côtés de Ruud Gullit, qui était à l’époque directeur technique de Feyenoord. Un membre de notre groupe a demandé pourquoi les entraîneurs anglais n’ont jamais trouvé de travail en Hollande. Il a ri et a répondu pourquoi devraient-ils embaucher des Anglais alors qu’ils avaient déjà les meilleurs entraîneurs. dans le monde?

Gullit a déclaré à Simpson que les clubs néerlandais avaient beaucoup confiance dans les entraîneurs de leur propre pays. (Crédit image : Getty Images)

« J’aurais aimé que quelques présidents ici aient autant confiance en leurs compatriotes. »

Le coût d’une licence Pro de l’UEFA au Royaume-Uni par rapport à ailleurs en Europe pourrait cependant expliquer pourquoi moins d’entraîneurs britanniques ont des opportunités.

Indispensable pour quelqu’un qui souhaite diriger un club au plus haut niveau d’une ligue nationale, le La licence UEFA Pro coûte un peu plus de 1 000 £ dans des pays comme l’Espagnetandis que ceux qui cherchent à terminer le cours devront payer plus de 10 000 £ en Angleterre – et ce, même s’il y a des places disponibles pour le nombre minimal de cours organisés à St. George’s Park.

