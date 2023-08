L’ancien manager de Crewe Alexandra, Dario Gradi, dépouillé de MBE

Dario Gradi, l’ancien manager de Crewe Alexandra, a été dépouillé de son MBE après des plaintes de survivants d’abus sexuels.

Gradi a été nommé sur la liste d’honneur de la reine en 1998, recevant un MBE pour ses services au football, dans le cadre d’une carrière qui l’a vu prendre en charge plus de 1000 matchs au club où le pédophile Barry Bennell travaillait comme entraîneur de son équipe de jeunes.

Cependant, Gradi est suspendu du football depuis 2016 en raison d’une évaluation de sauvegarde à l’époque qui a jugé qu’il pouvait constituer un danger pour les enfants.

Le Offside Trust, un groupe créé par les victimes de Bennell, a écrit au Cabinet Office en 2021 pour demander la confiscation du MBE de Gradi au motif qu’il est clair que « son honneur a été terni ».

Cette décision a maintenant été ratifiée et une annonce officielle sera faite mardi pour confirmer que la décision a été prise en raison d’une « radiation professionnelle ». Gradi a été informé par écrit.

Bennell, décrit par un juge comme «pur mal» et «le diable incarné» purge une peine de 36 ans de prison après avoir été reconnu coupable de multiples infractions contre des garçons dans le système junior de Crewe et, avant cela, avec des équipes liées à Manchester City dans les années 1970, 1980 et 1990.

Gradi a toujours nié toute connaissance des crimes de Bennell, mais a été fortement critiqué pour ne pas avoir fait plus pour protéger les garçons qui ont été victimes d’abus sexuels graves et de longue date.

ALLER PLUS LOIN La FA « n’a pas fait assez pour protéger les enfants » des délinquants sexuels prédateurs

(Photo : David Howarth/PA Images via Getty Images)