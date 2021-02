L’ancien patron de Ben Davies, Preston, pense que le défenseur est destiné à s’épanouir sous le manager de Liverpool Jurgen Klopp.

Les Reds ont conclu un accord pour signer le défenseur central du côté du championnat Preston, les champions de Premier League étant à court d’options en défense au milieu d’une crise de blessures.

Des frais d’environ 2 millions de livres sterling ont été convenus pour le joueur de 25 ans, dont le contrat au deuxième niveau se termine en juin. L’accord devrait être conclu le jour de la date limite de transfert, lundi.

Le jeune défenseur central de Liverpool, Sepp Van Den Berg, sera prêté dans l’autre sens jusqu’à la fin de la saison.

Et Graham Westley, qui a remis à Davies ses débuts en équipe première à Preston à l’âge de 17 ans, ne doute pas que la signature imminente brillera sous la direction de Jurgen Klopp.

Il a déclaré à The Athletic: « J’aime le courage des joueurs, le courage de recevoir le ballon et de faire avancer le ballon, le courage de réussir le défi, le courage de défaire les atouts offensifs d’un adversaire et de travailler assez dur et assez avec persistance pour voir ces atouts.

« Chez un défenseur, ce sont les deux dernières qualités qui sont les plus importantes. Il était évident pour moi à un très jeune âge que Ben avait les trois. C’est pourquoi je l’ai fait ses débuts si jeune et croyais si fortement en son potentiel.

«S’il y a un défi, vous voulez un joueur qui garde un œil sur le ballon et qui veut vraiment le gagner. Sans hésitation, c’est Ben.