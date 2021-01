Wayne Rooney a rejoint Derby en provenance de DC United en janvier 2020. Photo par Tony Marshall / Getty Images

Wayne Rooney a été nommé directeur permanent du comté de Derby, a confirmé le club.

L’ancien attaquant d’Angleterre et de Manchester United, Rooney, était responsable intérimaire du club du championnat EFL depuis le départ de Phillip Cocu en novembre.

Depuis lors, Rooney, qui était entraîneur-joueur depuis son arrivée en janvier 2020, a suivi une formation aux côtés des entraîneurs Shay Given, Liam Rosenior et Justin Walker.

Au cours de cette période, le joueur de 35 ans a supervisé une reprise de forme qui ne les a vus perdre qu’une fois en huit matchs. Cependant, ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matches, y compris une sortie au troisième tour de la FA Cup contre Chorley hors championnat qui a été éclipsée par une épidémie de coronavirus.

Rooney, qui a joué pour DC United en MLS entre 2018 et 2020, a déclaré en novembre qu’il se retirerait du football professionnel s’il obtenait le poste de Derby à temps plein.

«Si je gère l’équipe à plus grande échelle, je ne pense pas qu’il soit possible de gérer et de jouer, de sorte que [no longer playing] est une possibilité », a-t-il déclaré.

« Si je ne dirige pas l’équipe et que je fais partie du personnel d’entraîneurs, je continuerai à jouer, mais si on me demande de gérer l’équipe à plein temps, alors, bien sûr, ce sera soit la fin de mes jours de jeu, oui. «

Derby est dans la zone de relégation du championnat sur la différence de buts, avec 19 points en 22 matchs. Ils affronteront leurs rivaux de relégation Rotherham samedi.