Un ancien maître d’Eton College a donné des coups de pied, piétiné et « mis à genoux » sa mère âgée à mort alors qu’elle était au téléphone avec le 999.

Beatrice Corry, 84 ans, a appelé les services d’urgence pour demander de l’aide après que son fils Matthew se soit lancé dans l’attaque d’horreur à son domicile de Chipping Campden dans les Cotswolds, Gloucestershire.

Matthew Corry a tué sa mère chez elle 1 crédit

Béatrice a été retrouvée avec des blessures à la tête

On a entendu l’homme de 45 ans menacer de trancher la gorge de sa mère et la maltraiter verbalement.

Corry a maintenant reçu une ordonnance d’hospitalisation après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire coupable devant le Bristol Crown Court.

L’ex-enseignant souffrait d’un épisode maniaque à l’époque et souffrait de problèmes de santé mentale.

Dans une déclaration de la victime, son frère Nicholas Corry a déclaré que la famille avait tenté de l’aider à plusieurs reprises.

Il a ajouté: « Il est difficile de transmettre avec des mots la perte que j’ai vécue depuis que j’ai perdu ma mère. Mes enfants ont perdu une grand-mère qu’ils adoraient et qui les aimait.

« Tout en faisant face à un traumatisme personnel profond, j’ai également dû faire face à l’horreur de ce qui est arrivé à ma mère.

« Je suis rempli de culpabilité d’avoir sous-estimé le risque que mon frère faisait courir à notre mère, qui lui avait ouvert sa maison et lui avait fourni un environnement sûr pour reprendre sa vie en main.

« Le crime de Matthew était horrible et a entraîné la mort d’une femme de 84 ans.

« Néanmoins, je reconnais que s’il n’avait pas été malade et n’avait pas connu un épisode maniaque, ma mère serait encore en vie.

« À mon avis, il ne ferait normalement de mal à personne.

« Notre famille a été misérable et déchirée par les horribles circonstances entourant la mort de notre mère.

« J’espère qu’il obtiendra le soutien médical dont il a besoin pour gérer sa santé mentale. »

Corry vivait avec Beatrice dans son appartement de High Street lorsque le horreur déroulé le 6 janvier de cette année.

Il a affirmé avoir tué sa mère dans un « acte de passion » après qu’elle ait tenté de le faire assister à un rendez-vous chez le médecin.

La police est arrivée à la maison pour trouver Beatrice souffrant de « multiples blessures contondantes ».

Le juge Peter Blair KC a déclaré: « Vous avez dit que vous lui aviez donné des coups de pied, des coups de pied et des coups de genou. Elle a subi des blessures épouvantables et horribles.

« Ceux dans sa poitrine et son abdomen correspondaient le plus à ceux impliquant des timbres, des coups de pied et des chutes de genoux.

« Ses blessures étaient épouvantables.

Le tribunal a entendu Corry qu’il était un « homme intelligent et très performant » dans sa vie professionnelle, mais qu’il avait séjourné trois fois dans un établissement sécurisé en raison d’épisodes maniaques.

Il a reçu un diagnostic de trouble affectif bipolaire en mai 2022.

Dans une déclaration lue au tribunal par son avocat, Corry a déclaré: « Je suis consterné par la dévastation que j’ai pue sur ma famille et mes amis et surtout sur ma mère.

« Je suis tellement désolé pour tout cela – je veux que le tribunal sache que j’ai vraiment des remords et que je suis horrifié et profondément attristé par un acte de violence profond envers ma mère.

« Je dois à ma famille d’aller mieux et de résoudre les problèmes de santé mentale, ce que je vise à faire. »

Le tueur a travaillé à Eton, où les princes Harry et William sont allés à l’école, jusqu’en 2008.

Il enseignait la biologie à l’école privée pour filles Godolphin and Latymer, dans l’ouest de Londres, jusqu’en avril 2020.

L’établissement compte parmi ses diplômés l’épouse de Boris Johnson, Carrie Johnson, la chanteuse Sophie Ellis-Bextor et Nigella Lawson.

Les hommages ont afflué pour Beatrice, qui faisait partie de l’Université du troisième âge et était une bénévole primée à la boutique caritative Campden Home Nursing.

La PDG Helen Makaritis a déclaré: « Béatrice était une femme incroyable, elle avait tellement d’énergie et aurait régulièrement effectué une marche de 5 miles avant son quart de travail dans la boutique.

« Décrite comme une « force de la nature » par l’équipe de la boutique, elle était toujours positive et n’avait jamais peur d’exprimer son opinion, une femme très intelligente qui connaissait tant de choses. Jamais sans écharpe ni étincelle dans les yeux, elle était aimé de nous tous.

« Nous avons la chance d’avoir de nombreuses anecdotes et histoires amusantes dans nos banques de mémoire et nous nous souviendrons d’elle avec beaucoup d’affection.

« Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, en particulier à ses petits-enfants, dont elle parlait souvent et avec une immense fierté. »