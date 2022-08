L’ancien maire du sud du Texas acquitté de complot de fraude électorale

ÉDIMBOURG, Texas (AP) – Un ancien maire du sud du Texas a été acquitté jeudi de fraude électorale organisée et de vote illégal après un procès de huit jours.

Un jury du comté d’Hidalgo a délibéré pendant environ six heures jeudi avant de déclarer l’ancien maire d’Edimbourg Richard Molina non coupable du chef de fraude organisée et de 11 chefs de vote illégal. Molina a sangloté dans les bras de son avocat après avoir entendu le verdict.

Edimbourg est une ville d’environ 90 000 habitants et est le siège des opérations des douanes et de la protection des frontières américaines dans la vallée du Rio Grande.

Les accusations portées contre Molina marquent une arrestation très médiatisée pour le procureur général du Texas, Ken Paxton, un républicain qui a fait de la poursuite des cas de vote illégal une priorité et a vanté les peines de prison sévères prononcées dans les affaires de fraude électorale. En février 2019, cependant, un juge fédéral a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale généralisée au Texas après que l’État eut mis en doute à tort la citoyenneté américaine de milliers d’électeurs.

Un message au bureau de Paxton demandant un commentaire n’a pas été renvoyé.

Molina a renversé le maire de longue date de la ville par environ 1 200 voix en 2017. Les procureurs ont allégué que Molina, qui a été arrêté et inculpé en avril 2019, a tenté de faire pencher la balance en demandant aux électeurs de changer leurs adresses pour des endroits où ils ne vivaient pas, y compris un complexe d’appartements qu’il possédé.

Molina a témoigné pour sa propre défense qu’il croyait que ses actions étaient légales en vertu des opinions du procureur général qui étaient en vigueur.

L’épouse de Molina, Dalia Molina, et son ancien partenaire commercial, Julio Carranza, attendent toujours d’être jugés pour des accusations similaires. Tous deux ont plaidé non coupable, mais Carranza a témoigné pour la protection lors du procès de son ancien partenaire.

The Associated Press