Un entrepreneur du cannabis de Californie devenu maire démocrate a été arrêté pour avoir prétendument eu des relations sexuelles avec un enfant âgé de 14 ou 15 ans et pour possession de pornographie juvénile.

Le service de police de Sébastopol a arrêté Robert Jacob samedi matin après avoir exécuté un mandat d’arrêt contre l’ancien maire de la ville détaillant les agressions sexuelles présumées survenues entre décembre 2019 et mars 2021.

La police a arrêté l’ancien maire de Sébastopol Robert Jacob sur des accusations d’agression sexuelle présumée Crédit: Facebook

Le chef de la police de Sébastopol, Kevin Kilgore, a déclaré que le département avait reçu un appel le 30 mars détaillant un certain nombre d’agressions sexuelles prétendument perpétrées par Jacob dans la ville.

Kilgore a ajouté que la police avait arrêté le jeune homme de 44 ans juste après 7 heures du matin samedi sur des accusations d’actes obscènes possibles et de pénétration forcée d’un enfant âgé de 14 ou 15 ans, en plus d’un certain nombre d’autres crimes sexuels impliquant des mineurs.

« En ce moment, cette enquête est en cours pour déterminer le nombre de victimes », a déclaré Kilgore.

Jacobs est actuellement détenu sans caution dans le principal centre de détention pour adultes du comté de Sonoma.