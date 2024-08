L’ancien maire de Willard purgera trois ans de prison pour fraude électronique et vol d’identité

Un ancien conseiller municipal de Willard, qui avait également été maire, a été condamné lundi par un tribunal fédéral pour un chef d’accusation de fraude électronique et un chef d’accusation de vol d’identité aggravé.

Corey Hendrickson avait plaidé coupable des deux chefs d’accusation et avait été condamné par le juge Brian Wimes du tribunal fédéral du district ouest du Missouri à un total de trois ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Hendrickson a également été condamné à payer plus de 318 000 dollars de dédommagement, selon les dossiers judiciaires électroniques.

Avant de prendre son siège d’échevin, Hendrickson a été maire de la ville pendant trois mandats de deux ans, selon les précédents reportages du News-Leader. Il a été élu pour la première fois en avril 2015, mais a ensuite perdu sa quatrième réélection face au maire précédent, Sam Snider, en 2021. Il a pris le siège d’échevin en avril 2022 et a démissionné le jour même où les accusations fédérales ont été déposées fin octobre.

Les accusations découlent de l’époque où Hendrickson était répartiteur de flotte chez Prime Incorporated, une entreprise de camionnage de Springfield. Selon les documents judiciaires, il a volé de l’argent à l’entreprise du 9 septembre 2016 au 17 août 2021 environ. Au total, il a détourné près de 300 000 $.

La période de détournement de fonds coïncidant avec celle de Hendrickson, certains habitants de Willard ont réclamé un audit des finances de la ville par l’État. Bien que le conseil municipal de Willard ait prévu un budget d’environ 100 000 dollars pour les coûts de l’audit, il a laissé aux citoyens le soin de demander l’audit au lieu de le demander eux-mêmes.

L’ancien conseiller municipal et maire de Willard, Corey Hendrickson.

Qu’a fait Hendrickson ?

Selon les documents judiciaires déposés avec les accusations, tous les chauffeurs de Prime Inc. avaient des comptes individuels et des cartes d’achat via ComData qui leur donnaient accès à l’argent nécessaire pour acheter du carburant pour leurs camions. Les comptes étaient accessibles via le numéro de sécurité sociale de chaque chauffeur. Hendrickson avait accès aux informations personnelles des chauffeurs et à leurs comptes ComData.

Les documents judiciaires indiquent que Hendrickson a utilisé les noms et les numéros de sécurité sociale des conducteurs pour accéder à leurs comptes et retirer de l’argent sur ses différents comptes financiers personnels. On estime que Hendrickson a effectué 1 078 transactions frauduleuses et accédé aux comptes de 500 conducteurs différents au cours de cette période de cinq ans.

Il a également émis des chèques à partir des comptes des chauffeurs à l’ordre de la station-service Travel Center of America à Strafford, qu’il encaissait ensuite pour couvrir ses dépenses personnelles.

Lors de la condamnation de lundi, l’une des victimes, William Ullom, s’est adressé au juge et a souligné que le mal causé par Hendrickson mettrait en péril son avenir et celui de ses filles pour toujours.

Le procureur adjoint américain Patrick Carney a demandé à Hendrickson de purger une peine de 36 mois pour fraude électronique et de 24 mois supplémentaires pour vol d’identité.

« Je ne sais pas si cela s’arrêtera un jour, si le mal causé par M. Hendrickson cessera un jour », a déclaré Carney lors de son discours au tribunal.

Carney a déclaré que si Ullom n’avait pas signalé le crime au département de police de Springfield, Hendrickson n’aurait jamais été arrêté et aurait continué à escroquer les gens. Carney a estimé que la peine totale de 60 mois « pourrait être à la limite de la générosité » si le tribunal prend en compte la pléthore d’autres accusations qui auraient pu être portées, notamment le blanchiment d’argent ou même une éventuelle fraude fiscale.

L’avocat de Hendrickson, Joseph Passanise, a souligné son absence de casier judiciaire, son dévouement au service de la communauté par le biais du service public et sa coopération pendant le processus judiciaire alors qu’il demandait une peine plus légère de seulement 24 mois pour vol d’identité.

« Il a tout perdu », a déclaré Passanise à propos du travail d’Hendrickson, de sa position dans la communauté et de la confiance brisée.

Dans sa déclaration, Hendrickson a déclaré qu’il assumait l’entière responsabilité des dommages qu’il avait causés et qu’il s’était excusé auprès des personnes innocentes qu’il avait blessées.

Wimes s’est retrouvé au milieu de ces recommandations contradictoires avec une peine totale de trois ans, une libération surveillée pendant deux ans et une restitution de plus de 318 000 $. Il a déclaré que les dommages psychologiques et l’impact sur la sécurité financière des individus sont « dévastateurs » dans ce type d’infractions. En plus de la restitution, Hendrickson devra également payer 200 $ en cotisations spéciales et perdre plus de 290 000 $.

Hendrickson sera autorisé à se rendre le 30 septembre avant 14 heures. Il a demandé à être détenu à la prison fédérale de Yankton, une prison pour hommes à sécurité minimale dans le Dakota du Sud. Bien que Wimes ait déclaré que cette demande serait faite, il ne pouvait pas garantir que Hendrickson y serait placé.

Marta Mieze couvre les questions de gouvernance locale au News-Leader. Vous avez des commentaires, des conseils ou des idées d’articles ? Contactez-la à mmieze@news-leader.com.

Cet article a été publié à l’origine sur Springfield News-Leader : L’ancien maire de Willard accusé de fraude électronique et condamné pour vol d’identité