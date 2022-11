L’ancien maire de Surrey, Doug McCallum, déclaré non coupable de méfait public

L’ancien maire de Surrey, Doug McCallum, a été déclaré non coupable de méfait public.

Le juge Reginald Harris a rendu sa décision lundi matin dans la salle d’audience 101, la plus grande salle d’audience de la cour provinciale de Surrey.

McCallum a été accusé d’un chef de méfait public contraire à l’article 140 (2) du Code criminel, résultant d’une rencontre le 4 septembre 2021 entre lui-même et un groupe de bénévoles qui recueillaient des signatures de pétition à l’extérieur du South Point Save-On -Magasin d’alimentation à South Surrey pour un référendum sur la transition policière.

Son procès a commencé le 31 octobre et s’est terminé le 9 novembre.

L’équipe de défense de quatre avocats de McCallum était dirigée par Richard Peck, KC, en face du procureur spécial Richard Fowler.

Après une pause de 13 ans du fauteuil du maire, qu’il a occupé de 1996 à 2005, McCallum a été assermenté par un juge le 5 novembre 2018 pour son quatrième mandat en tant que maire de Surrey. Brenda Locke, de Surrey Connect, l’a battu pour le siège de maire lors des élections du 15 octobre par 973 voix.

L’une des promesses électorales de Locke était de faire en sorte que McCallum paie ses propres frais de justice dans cette affaire, plutôt que les contribuables de Surrey n’aient à payer la facture. Locke a déclaré qu’elle avait chargé le personnel de la ville à cette fin, “et qu’ils doivent demander à un avocat extérieur un avis concernant l’obligation de la ville”.

Le tribunal a entendu McCallum dire à la police que Johnstone avait couru sur sa jambe et son pied avec sa Mustang dans le parking, puis est parti de manière «très dangereuse». “Je veux vraiment la poursuivre”, a déclaré McCallum à la police.

Fowler a déclaré que “la question sera” de savoir si McCallum avait l’intention d’induire la police en erreur en lui faisant croire qu’elle avait fait quelque chose d’illégal “en faisant de fausses déclarations à la police dans l’intention de faire soupçonner Mme Johnstone d’avoir commis une infraction”.

“Il a dit qu’elle l’avait épinglé”, a déclaré Fowler au tribunal. “Cela ne s’est tout simplement pas produit.”

Le tribunal a examiné des images de vidéosurveillance de l’entrée de l’épicerie donnant sur le parking où Johnstone a confronté McCallum, ils ont eu un échange, elle est partie et il s’est ensuite dirigé vers le magasin. “C’est devenu des désagréments entre nous deux, dans les deux sens”, a déclaré Johnstone. “C’était un débat houleux. Je lui ai dit qu’il était le pire maire que Surrey ait jamais eu. Je lui ai dit qu’il était méchant et menteur.

Johnstone a déclaré qu’elle n’avait rien entendu, senti ou vu quoi que ce soit d’inattendu et ne se souvient pas que McCallum lui ait dit quoi que ce soit alors qu’elle partait. Plus tard dans l’après-midi, la police lui a dit qu’elle faisait l’objet d’une enquête pour agression armée et harcèlement criminel.

“Un examen des séquences vidéo de CCTV montre clairement que Mme Johnstone n’a commis aucune des infractions suggérées par la déclaration de M. McCallum”, a déclaré Fowler devant le tribunal.

L’avocat de la défense, Eric Gottardi, a déclaré dans ses conclusions finales qu’il était “absurde” de suggérer qu’il y avait eu une tentative de méfait public de la part de McCallum et a demandé un acquittement.

“La Couronne ne peut pas prouver que l’accusé a communiqué de fausses informations à un agent de la paix”, a soutenu Gottardi. Il a dit que McCallum n’avait pas l’intention de faire perdre du temps aux policiers ou de «se venger» de Johnstone.

La Couronne a procédé sommairement dans l’affaire. Les affaires pénales sont poursuivies soit par mise en accusation, sommairement ou un hybride des deux. Les infractions sommaires sont les moins graves des trois.

Une infraction sommaire en Colombie-Britannique est considérée comme relevant du domaine des crimes mineurs et, en vertu du Code criminel du Canada, est le type d’infraction le moins grave.

