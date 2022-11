L’ancien maire de Surrey, Doug McCallum, déclaré non coupable de méfait public

Un juge de la Cour provinciale a déclaré Doug McCallum, l’ancien maire de Surrey, en Colombie-Britannique, non coupable de méfait public.

L’homme de 78 ans a été accusé d’avoir menti à la police en septembre 2021 en accusant à tort un opposant politique de lui avoir délibérément écrasé le pied après l’avoir confronté sur le parking d’un supermarché.

Dans sa décision, le juge Reginald Harris a déclaré qu’il croyait que les preuves médicales et physiques prouvaient que Debi Johnstone avait écrasé le pied de McCallum.

Il a également constaté que les erreurs dans la déclaration de McCallum étaient probablement le résultat d’une “mémoire déformée” à la suite d’un choc.

Dans un verdict qui a pris un peu plus d’une heure à lire, Harris a déclaré qu’il avait conclu que McCallum n’avait pas de motif pour se venger d’un adversaire irritant en concoctant une histoire destinée à la voir faire l’objet d’une enquête pour une infraction qu’elle n’a pas commise.

“À mon avis, ses déclarations reflètent des perceptions raisonnables et non des preuves capables d’étayer une inférence d’inconduite”, a déclaré Harris.

“Pour les raisons ci-dessus, je déclare M. McCallum non coupable.”

L’ancien maire de Surrey, Doug McCallum, lit une brève déclaration devant la cour provinciale après avoir été déclaré non coupable de méfait public, à Surrey, en Colombie-Britannique, le lundi 21 novembre 2022. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Des histoires divergentes et un arbuste difficile

En dehors du tribunal après le verdict, McCallum s’est dit “très satisfait” du résultat. Il a lu une brève déclaration remerciant sa famille et a dit: “aux habitants de Surrey, je vous aime”.

Il a refusé de répondre aux questions.

McCallum a été accusé de méfait public en vertu d’un article du Code criminel qui érige en infraction le fait de mentir à la police afin de voir quelqu’un accusé d’un crime qu’il n’a pas commis.

L’accusation est née d’une rencontre fortuite le 4 septembre, lorsque Johnstone a repéré l’ancien maire marchant vers l’épicerie alors qu’elle manœuvrait sa Mustang décapotable à toit ouvert à travers le parking.

Debi Johnstone, la femme que Doug McCallum a accusée de lui avoir écrasé le pied dans le parking d’un supermarché. Elle a été le premier témoin à son procès pour méfait public. (Ben Nelms/CBC)

Johnstone est membre d’un groupe qui s’est opposé aux projets de McCallum de remplacer le détachement de la GRC de Surrey par une force de police municipale.

À la barre, elle a affirmé avoir crié “Démissionnez, McCallum” après avoir vu l’ancien maire, puis s’est lancée dans une tirade profane lorsqu’il s’est dirigé vers sa voiture.

C’est à ce moment-là que les histoires de McCallum et de Johnstone ont divergé.

Une capture d’écran de la vidéo CCTV capture le moment où, selon Doug McCallum, Debi Johnstone s’est écrasé le pied en septembre 2021. (CCTV Save-on-Foods)

Elle a affirmé qu’elle s’était enfuie sans le heurter. Il a affirmé qu’elle avait couru sur son pied gauche.

Les images de vidéosurveillance de l’incident n’étaient pas concluantes car le pied de McCallum et la roue de Johnstone étaient tous deux masqués par un petit arbuste.

Le procureur spécial Richard Fowler a déclaré que la version des événements que McCallum avait donnée lors des appels au 911 et une déclaration de la police étaient clairement en contradiction avec la vidéo.

McCallum a affirmé à plusieurs reprises que Johnstone l’avait «épinglé» contre sa voiture et a également suggéré qu’elle lui avait «arraché» – ce qui ne s’est pas produit.

Ses avocats ont attribué les différences au choc et à la fragilité de la mémoire humaine, mais Fowler a déclaré que McCallum n’était “pas un individu sans un certain niveau de sophistication” et que ses mots “n’étaient pas simplement une hyperbole imprudente”.

“Intentionnellement exploité un accident évident”

Dans sa décision, Harris a passé en revue les allégations, les témoignages des différents témoins, la vidéo de l’incident et les dossiers médicaux qui ont été déposés en preuve lors du procès.

Il a passé beaucoup de temps sur le concept du droit de McCallum à être présumé innocent.

L’une des photographies des pieds de Doug McCallum a été déposée en preuve lors du procès pour méfait public de l’ancien maire de Surrey. La défense a affirmé que l’absence d’os cassés n’est pas incompatible avec le fait d’être renversé par une voiture. (Cour provinciale de la Colombie-Britannique)

“La présomption d’innocence est cruciale”, a déclaré Harris.

“C’est essentiel dans une société attachée à l’équité et à la justice sociale.”

En examinant un motif possible pour McCallum d’accuser faussement Johnstone, le juge a rejeté l’idée que l’ancien maire était motivé par le besoin de vengeance contre une femme qui l’avait agressé à plusieurs reprises en public.

“Il est habitué à l’attention négative”, a déclaré Harris.

Surtout, le juge a déclaré qu’il avait découvert que Johnstone avait en fait écrasé le pied de McCallum, soutenu en partie par la vidéo qui, selon lui, la montrait “furtivement” traversant le parking avant d’appeler l’ancien maire.

Il a déclaré que la vidéo montrait que McCallum n’était pas épinglé à sa voiture et que Johnstone n’avait pas “épluché le caoutchouc” alors qu’elle s’éloignait. Néanmoins, il a déclaré que le choc des événements de l’époque aurait suffi à provoquer une “distorsion de la mémoire”.

“À mon avis, il existe de nombreuses preuves objectivement vérifiables confirmant l’affirmation de M. McCallum concernant son pied”, a déclaré Harris.

Le juge a également souligné que c’était McCallum lui-même qui avait suggéré à la police de vérifier les images de vidéosurveillance de Save-On-Foods.

“À mon avis, cela défie la logique que M. McCallum induise délibérément la police en erreur et lui suggère ensuite immédiatement d’obtenir des preuves … qui le montreraient comme un menteur catégorique”, a déclaré Harris.

L’ancienne conseillère de Surrey, Laurie Guerra, une alliée de McCallum qui a témoigné de ce que la défense a appelé le “fanatisme toxique” entourant la question de la police municipale, était également devant le tribunal pour le verdict.

Elle est devenue émue immédiatement après que Harris ait déclaré l’ancien maire non coupable, et a déclaré plus tard que toute cette épreuve avait été très stressante pour la famille de McCallum.

Question sur les factures juridiques

Le verdict de non-culpabilité laisse ouverte la question de savoir si la ville de Surrey sera ou non obligée de payer les factures juridiques de McCallum pour le procès.

Le coût de sa défense est inconnu à ce stade, mais McCallum était représenté par l’éminent avocat Richard Peck, le même homme qui dirigeait l’équipe de défense lors de la procédure d’extradition du directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou.

L’avocat Richard Peck est photographié se dirigeant vers le palais de justice de Surrey. Le vétéran défenseur a dirigé l’équipe représentant Doug McCallum lors de son procès pour méfait public. (Justine Boulin/Radio-Canada)

McCallum a été évincée lors des élections municipales du mois dernier par l’actuelle maire, Brenda Locke, qui a annoncé le jour de l’ouverture du procès de son prédécesseur qu’elle avait ordonné au personnel de la ville de cesser de payer les avocats de McCallum.

À l’époque, Locke a déclaré à la CBC qu’elle avait ordonné un examen du processus qui indemniserait normalement un employé de la ville qui doit se défendre devant un tribunal pour des actions survenant en dehors de son travail.

“C’est un bouclier, c’est assez clair”, avait-elle déclaré à l’époque.

“Mais dans ce cas, c’était différent … ce n’est pas seulement quelqu’un qui est venu l’attaquer. C’est lui qui aurait pris une très mauvaise décision.”

Dans une déclaration publiée peu de temps après l’acquittement de McCallum, Locke a déclaré que la ville “continuerait d’explorer ses options concernant les problèmes juridiques de M. McCallum, et j’attends une mise à jour dans les prochaines semaines.

“Je demanderai également une révision du règlement d’indemnisation afin qu’il puisse être amélioré pour s’assurer que cela ne se reproduira plus.”