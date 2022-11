L’ancien maire de Surrey a utilisé de fausses déclarations «pour s’en prendre» à un ennemi politique, selon le procureur spécial

Doug McCallum peut toujours être reconnu coupable de méfait public si le juge chargé de son procès conclut qu’un opposant politique a – en fait – écrasé le pied de l’ancien maire de Surrey, selon le procureur spécial chargé de l’affaire.

Alors qu’il clôturait les arguments de la Couronne mercredi, Richard Fowler a abordé ce qui est devenu – dans une certaine mesure – l’éléphant dans la salle d’audience : en l’absence de toute preuve concluante dans un sens ou dans l’autre, qu’est-ce que cela signifierait si Debi Johnstone courait réellement sur le pied de McCallum ?

Fowler a déclaré que les preuves montrent toujours que McCallum a faussement accusé Johnstone d’un crime qu’elle n’a pas commis.

“Il ne s’agit pas d’un procès pour savoir si le pied de M. McCallum a été écrasé ou non”, a déclaré Fowler au juge de la cour provinciale de Surrey, Reginald Harris.

“Si, en fait, le pied de M. McCallum a été écrasé, il a intentionnellement exploité ce qui était un accident évident en le qualifiant délibérément de quelque chose qu’il n’était pas.”

“Il y a un autre côté”

McCallum est accusé de méfait public en vertu d’un article du Code criminel qui érige en infraction le fait de mentir à la police afin de voir quelqu’un accusé d’un crime qu’il n’a pas commis.

L’accusation découle d’une confrontation qui a commencé lorsque Johnstone a crié “Démissionnez McCallum” après avoir repéré le maire alors qu’elle traversait un parking Save-On-Foods dans sa décapotable Mustang le 4 septembre 2021.

Une capture d’écran de la vidéo CCTV capture le moment où l’ancien maire de Surrey, Doug McCallum, a affirmé que Debi Johnstone lui avait écrasé le pied en septembre 2021. (CCTV Save-on-Foods)

Johnstone est membre de Keep The GRC à Surrey, un groupe opposé aux projets de McCallum de remplacer le détachement de la GRC de Surrey par une force de police municipale.

La défense avait souligné la politique toxique entourant cette question, affirmant que Johnstone, en particulier, avait blasphémé McCallum et ses conseillers.

Fowler a reconnu le contexte de l’affaire.

“Il est tout à fait clair qu’insulter un agent public est inexcusable dans n’importe quel contexte”, a-t-il déclaré.

“Mais il y a un autre côté … aucune hostilité ne peut justifier de faire de fausses déclarations à la police.”

“Pas simplement une hyperbole imprudente”

Au cœur du dossier de la Couronne se trouvent une série de déclarations que McCallum a faites lors d’un appel au 911 et une déclaration enregistrée sur bande vidéo à la police. Les deux sont en contradiction avec les événements filmés dans les images de vidéosurveillance de l’incident.

Fowler a affirmé que l’homme de 78 ans avait utilisé le mot “épinglé” au moins 11 fois dans sa déclaration pour suggérer que Johnstone l’avait piégé contre son véhicule.

En fait, la vidéo le montre debout à côté d’un petit îlot de circulation, loin de sa voiture.

McCallum a également déclaré à la police qu’il pensait que Johnstone pourrait “peler le caoutchouc” alors qu’elle “s’éloignait” de lui, où Fowler a déclaré que les images de vidéosurveillance la montraient en train de tourner à droite à basse vitesse.

L’avocat de la défense Eric Gottardi, à gauche, sort du palais de justice de Surrey à côté du procureur spécial Richard Fowler. Les deux hommes sont opposés lors du procès pour méfait public de l’ancien maire de Surrey, Doug McCallum. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Les avocats de McCallum ont fait valoir qu’il fallait s’attendre à de la confusion et à une perception erronée à la suite d’un choc soudain comme être renversé par une voiture et que l’embellissement ne rend pas l’essence de la plainte fausse.

Mais Fowler a déclaré que McCallum avait attendu deux heures pour appeler le 911 et encore deux heures avant de faire sa déclaration en personne.

Il a dit que l’ancien maire avait eu le temps de réfléchir à ses propos.

“Ce n’étaient pas simplement des hyperboles imprudentes. Ce n’étaient pas des déclarations faites dans le feu de l’action sans avoir le temps de réfléchir à ce qui s’était passé.”

Il a dit que McCallum n’était pas non plus “un individu sans un certain niveau de sophistication”.

“Bien sûr qu’il l’était – il dirigeait la ville de Surrey. Et il s’occupait de problèmes très importants. Cela fait également partie du contexte lorsque vous venez d’analyser la déclaration.”

‘Je veux vraiment aller après elle’

Les soumissions dans l’affaire comprennent des années de plaintes contre la GRC entre McCallum et des membres de Keep The GRC à Surrey, avec des allégations portées contre l’autre partie.

À la barre, Johnstone a déclaré qu’elle avait qualifié McCallum de “mère au visage écailleux” et qu’elle avait été confrontée à des preuves selon lesquelles elle avait qualifié les membres du service de police de Surrey de “putes” lors d’une autre manifestation.

Debi Johnstone, vue lors d’une manifestation, a été accusée par l’ancien maire de Surrey, Doug McCallum, d’avoir couru sur son pied. Elle a été le premier témoin à témoigner lors de son procès pour méfait public. (Soumis par Debi Johnstone)

La défense a fait valoir que ces interactions montraient que l’ancien maire avait des raisons d’alléguer du harcèlement criminel contre l’homme de 66 ans.

En revanche, Fowler a déclaré que l’histoire a jeté un nouvel éclairage sur les paroles de McCallum à la police alors qu’il parlait à l’officier qui a pris sa déclaration: “Je veux vraiment la poursuivre.”

“Nous ne savons pas précisément quel était son état émotionnel à l’époque – s’il était en colère, blessé ou en avait simplement assez de Mme Johnstone ou d’autres personnes qu’il ressentait comme elle”, a déclaré Fowler.

“Le moyen qu’il a choisi pour poursuivre Mme Johnstone était de faire de fausses déclarations à la police.”

“McCallum n’essaie pas de gaspiller les ressources de la police”

Le juge Harris a posé un certain nombre de questions sur la loi et les circonstances de l’affaire.

À un moment donné, il s’est demandé si le fait que McCallum n’essayait pas de simuler une boiterie pouvait jouer en sa faveur, car c’est ce qu’une personne pourrait attendre de quelqu’un qui ment au sujet de son pied écrasé.

Plus tôt dans la journée, l’avocat de la défense Eric Gottardi a décrit les considérations juridiques et les précédents que Harris devra prendre en compte lorsqu’il évaluera les preuves dans l’affaire.

Il a dit qu’il n’y a pas beaucoup de cas impliquant le paragraphe du Code criminel en vertu duquel McCallum a été accusé.

L’avocat Richard Peck est photographié se dirigeant vers le palais de justice de Surrey. Le vétéran défenseur a dirigé l’équipe représentant Doug McCallum lors de son procès pour méfait public. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Parmi les cas qu’il a signalés, il y avait ceux impliquant de fausses allégations d’agression faite par un prisonnier contre un agent pénitentiaire et une réclamation bidon qu’une voiture avait été volée.

L’affaire impliquant le prisonnier a été annulée après qu’un juge a conclu qu’il y avait des preuves qu’une agression avait été commise, mais le prisonnier n’était pas au courant qu’il existait une défense contre les voies de fait.

Dans l’affaire de la fourgonnette volée, l’histoire de l’homme était si « farfelue » que la police n’a pas enquêté, mais un juge a conclu qu’il pouvait de toute façon être reconnu coupable d’une tentative de méfait public.

Gottardi a déclaré que le but de la loi sur le méfait public est de protéger les gens contre les fausses accusations et de s’assurer que le temps de la police n’est pas perdu dans des chasses aux oies sauvages.

“McCallum n’essaie pas de gaspiller les ressources de la police ou de faire taire un opposant”, a déclaré Gottardi.

“Il a simplement signalé un comportement très alarmant de la part de Mme Johnstone dans une longue série de comportements alarmants de la part de Mme Johnstone.”

Harris a déclaré qu’il s’attendait à rendre un verdict dans la semaine du 21 novembre.