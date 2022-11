L’ancien maire de Surrey a été victime de “fanatisme toxique”, a déclaré la défense au juge lors d’un procès pour méfait public

Le choc d’une attaque inattendue a peut-être dérouté Doug McCallum sur certains détails, mais un avocat de l’ancien maire de Surrey a déclaré que l’homme de 78 ans avait raison dans l’essence de ses accusations contre l’opposant politique qu’il accusait d’écraser son le pied.

Clôturant l’affaire pour défendre son client mardi, Richard Peck a déclaré au juge chargé du procès pour méfait public de McCallum que la situation devait être considérée dans le contexte de la politique qui l’a précédée – et du “fanatisme toxique” que ses détracteurs ont littéralement amené à sa porte.

“C’est une conduite de base. Ce n’est pas de l’activisme politique”, a déclaré Peck en donnant un aperçu de la théorie de la défense sur l’affaire.

“Et sauf votre respect, lorsqu’il est répété, cela équivaut à du harcèlement criminel. Et répété, c’était le cas.”

“Il était sous le choc”

McCallum est accusé de méfait public en vertu d’un article du Code criminel qui érige en infraction le fait de mentir à la police afin de voir quelqu’un accusé d’un crime qu’il n’a pas commis.

La Couronne affirme que l’ancienne mairesse a faussement affirmé qu’un membre d’un groupe opposé à son projet de remplacer la GRC par une force de police municipale lui a écrasé le pied gauche avec la roue arrière de sa voiture, après l’avoir confronté dans un Save-On-Foods parking le 4 septembre 2021.

Laurie Guerra est photographiée en 2018. L’ancienne conseillère municipale de Surrey affirme qu’elle a été ciblée par la même femme que l’ancien maire Doug McCallum a accusée d’avoir couru sur son pied. (Nouvelles de Radio-Canada)

La police a douté de l’histoire de McCallum après que des images de vidéosurveillance aient semblé contredire son affirmation selon laquelle Debi Johnstone l’aurait “épinglé” contre sa voiture. En revanche, la vidéo le montrait debout à côté d’un trottoir rempli de petits arbustes.

Les images montrent également McCallum s’éloignant de l’incident sans boiter.

Peck a déclaré qu’il “ne fait aucun doute que la déclaration de McCallum contient de la confusion et une perception erronée”.

Mais il a demandé au juge Reginald Harris de tenir compte des circonstances : une sortie à l’épicerie un samedi matin ensoleillé qui aurait dû représenter une « pause dans le tohu-bohu de [McCallum’s] rôle d’élu quotidien.”

“Il était sous le choc. Il essayait simplement de faire ses courses du samedi”, a déclaré Peck.

“L’avènement d’un événement soudain, alarmant et dérangeant peut déformer la perception et désactiver la mémoire.”

“Je n’ai rien signé pour ça”

Alors même que les électeurs américains votaient lors d’élections de mi-mandat fondées sur la polarisation, Peck a cherché à placer les événements de l’affaire McCallum dans une “culture de la méchanceté” qui, selon lui, “s’est installée en Amérique du Nord”.

À cette fin, la vétéran défenseur a pointé du doigt le dernier témoin de la journée, une ancienne conseillère municipale de Surrey qui a affirmé qu’elle avait également fait l’objet d’attaques profanes de Johnstone.

Une capture d’écran de la vidéo CCTV capture le moment où l’ancien maire de Surrey, Doug McCallum, a affirmé que Debi Johnstone lui avait écrasé le pied en septembre 2021. (CCTV Save-on-Foods)

Laurie Guerra a témoigné que Johnstone était l’un des membres les plus virulents et profanes de Keep The GRC à Surrey.

Guerra a déclaré que Johnstone lui avait dit de “faire elle-même F” au conseil. Mais elle a dit que la femme de 66 ans “avait franchi une ligne” lorsqu’elle s’est présentée devant la maison où elle vivait avec ses enfants et sa famille.

“Cela change complètement la dynamique”, a-t-elle déclaré.

“Je ne me suis inscrit à rien de tout cela. Où ma famille est impliquée et mes enfants impliqués – c’est honteux.”

Le premier jour du procès, Johnstone a témoigné qu’elle avait qualifié McCallum de “mère au visage écailleux” – un aveu que Peck a qualifié d'”étonnant”.

Il a dit que Johnstone avait vu McCallum sur le parking, “l’avait traqué” et était parti sans avertissement ni égard à la proximité de l’ancien maire avec son véhicule.

“C’était la quintessence de l’imprudence”, a déclaré Peck. “Dans le processus, son pied a été écrasé.”

‘Est-ce que ça pourrait être ‘cheville’?’

Au-delà de la politique de l’incident, la défense affirme que les faits de base ont également soutenu une allégation de délit de fuite.

Une série de témoins de la défense ont déclaré que les blessures décrites dans les dossiers hospitaliers de McCallum n’étaient pas incompatibles avec celles d’une personne dont le pied avait été écrasé par un véhicule.

Le chirurgien orthopédique Kevin Wing a été le dernier témoin médical expert à témoigner mardi. Il a dit qu’il avait tiré ses conclusions sur la base des dossiers de la salle d’urgence de McCallum et de la description de ses blessures décrites dans les appels au 911.

L’une des photographies du pied de Doug McCallum a été déposée en preuve lors du procès pour méfait public de l’ancien maire de Surrey. Un chirurgien orthopédique dit que les blessures ne sont pas incompatibles avec le fait d’être renversé par une voiture. (Cour provinciale de la Colombie-Britannique)

McCallum a dit à une infirmière de triage qu’il avait des “picotements” et une “douleur légère” sur le dessus de son pied gauche. Wing a déclaré que les dossiers montraient également qu’il avait un gonflement modéré des tissus mous et une contusion du pied.

Un médecin a dit à l’ancien maire de le traiter avec de la glace et du Tylenol.

“Je ne vois aucune incohérence”, a déclaré Wing vers la fin de son témoignage. “Ce que l’on m’a fourni correspond à une blessure aux tissus mous.”

Lors du contre-interrogatoire, Wing a admis que – comme les autres témoins experts – il n’avait pas réellement interrogé McCallum.

Le procureur de la Couronne, Richard Fowler, a noté qu’une grande partie de ce que l’infirmière de triage a enregistré dans les dossiers de l’hôpital proviendrait de McCallum lui-même et qu’une grande partie de l’écriture du médecin était illisible.

Debi Johnstone est la femme que l’ancien maire de Surrey, Doug McCallum, a accusée d’avoir couru sur son pied. Elle a été le premier témoin à son procès pour méfait public. (Ben Nelms/CBC)

Lui et Wing ont essayé de le déchiffrer ensemble.

“Il dit” tendre “, puis il y a un mot qui ressemble à” pied “”, a déclaré Wing à un moment donné.

“Est-ce que ça pourrait être ‘cheville’?”, a demandé Fowler peu de temps après.

“Certainement ça y ressemble,” répondit Wing.

Le juge a posé un certain nombre de questions lors des observations de Peck.

Vers la fin de la journée, Harris a demandé ce qu’il devrait penser du fait qu’une personne pourrait s’attendre à ce qu’une personne feigne de boiter si elle prétendait à tort avoir le pied écrasé par une voiture. Et le fait que McCallum n’en avait pas.

Le procès devrait se terminer plus tard cette semaine, après que Fowler ait présenté le dossier final pour la Couronne.